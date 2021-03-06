Начало разгрому положил гол Владимира Полуяхтова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пожалуй, матч закончился так, как и должен был – «Крылья» разгромили «Чертаново». По ходу встречи возникало только два вопроса – сколько забьют в итоге самарцы и сможет ли «Чертаново» забить гол престижа? Представляем вашему вниманию обзор матча 28 тура ФНЛ Крылья Советов – Чертаново, который прошел 6 марта 2021 в Самаре.

Возвращение на «Металлург» получилось действительно громким. Начало разгрому положил Владимир Полуяхтов. На 15-ой минуте защитник «Крыльев» подкараулил мяч во вратарской гостей. Футбольный снаряд отскочил к Полуяхтову после розыгрыша углового, Владимир не промахнулся.

На 29 минуте забил еще один защитник самарцев – Никита Чернов. И снова после розыгрыша углового. Только на этот раз защитники «Чертаново» мяч выбили, но на подборе первыми все равно были «Крылья». Они вернули футбольный снаряд в штрафную, где его ждал Чернов. После скидки партнера Никита переправил мяч головой в пустые ворота – 2:0.

Тут же Дмитрий Цыпченко положил третий. Полузащитник «КС» воспользовался неразберихой во вратарской и буквально внес мяч в ворота бывшей команды. Гол Цыпченко, как положено, не праздновал.

Как и Антон Зиньковский. Он забил на 40-ой минуте, поставив эффектную точку в первом тайме.

Впрочем, счет не совсем верно передает настроение игры. «Крылья», конечно, доминировали, однако «Чертаново» не выглядел испуганным мальчиком, которого отправили на ринг биться со здоровенным дядькой. Это был, скорее, боец с горящими глазами, которому явно пока не достает опыта.

Москвичи время от времени проворачивали опасные атаки у ворот «Крыльев» и могли пару раз отличиться, но то «Чертаново» не везло, то мешали защитники и вратарь «Крыльев».

Тем не менее, как бы ни хотел победить молодой Давид, Голиаф его растоптал.

Во втором тайме свой гол забил и лучший бомбардир «КС» и ФНЛ Иван Сергеев. Не все получалось у форварда самарцев в первом тайме, и этот гол был для него очень важен. Сергеев получил мяч прямо на границе офсайда, вышел один на один с вратарем гостей Ильей Абаевым и перебросил его – 5:0.

На этом самарцы немного успокоились. На поле появились запасные игроки, дебютировал Дмитрий Прищепа. «Крылья» по-прежнему искали подход к воротам «Чертаново», но довольно неспешно – все задачи на матч они выполнили.

Гостей этот ритм тоже немного убаюкал. «Черти» стали спокойнее. Разве что Дмитрий Молчанов, который принадлежит «Крыльям» и хотел показать себя во всей красе своей команде, пытался вскрыть оборону самарцев и попасть по воротам.

Не добавила задора гостям и красная карточка, которую арбитр показал Константину Ляхову на 78 минуте.

На том и закончили. 5:0 - «Крылья» одержали уверенную победу. В параллельном матче «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Волгарем», а это значит, что «Крылья» единолично возглавили турнирную таблицу ФНЛ.

Однако одну победу «Чертаново» сегодня все-таки одержало. И очень важную. В этом матче на поле одновременно вышли 17 воспитанников этого московского клуба. Цифра очень даже впечатляющий.

В следующем туре «КС» сыграют в Томске с «Томью» 10 марта, а «Чертаново» в этот же день примет в Москве «Волгарь».