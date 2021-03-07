Количество новых случаев в Самарской области постепенно снижается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области постепенно уменьшается, однако регион в шестерке антирейтинга по стране. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 марта 2021 года.
Статистика
За сутки в Самарской области зарегистрировали 270 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель за долгое время. Количество новых заразившихся постепенно падает. Однако по этому показателю 63 регион в шестерке антирейтинга. Ситуация хуже только в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Воронежской областях.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 50 169 жителей Самарской области.
Больше всего новых заразившихся в Самаре – 82 случая. Следом идет Тольятти с 52 случаями. Весь список выглядит так:
- 84 в г. Самаре
- 52 в г. Тольятти
- 20 в Красноярском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в Приволжском районе
- 8 в Б-Черниговском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г.о. Жигулевск
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в К-Черкасском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Б-Глушицком районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Волжском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе.
К сожалению, еще один пациент с скончался. Это 81-летняя женщина, у которой также были проблемы с сердечно-сосудистой системой.