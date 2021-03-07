Количество новых случаев в Самарской области постепенно снижается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области постепенно уменьшается, однако регион в шестерке антирейтинга по стране. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 марта 2021 года.

Статистика

За сутки в Самарской области зарегистрировали 270 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель за долгое время. Количество новых заразившихся постепенно падает. Однако по этому показателю 63 регион в шестерке антирейтинга. Ситуация хуже только в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Воронежской областях.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 50 169 жителей Самарской области.

Больше всего новых заразившихся в Самаре – 82 случая. Следом идет Тольятти с 52 случаями. Весь список выглядит так:

- 84 в г. Самаре

- 52 в г. Тольятти

- 20 в Красноярском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в Приволжском районе

- 8 в Б-Черниговском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г.о. Жигулевск

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в К-Черкасском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Б-Глушицком районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Волжском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе.

К сожалению, еще один пациент с скончался. Это 81-летняя женщина, у которой также были проблемы с сердечно-сосудистой системой.