Оренбургская общественница потребовала, чтобы журналисты не делали героя из скопинского маньяка

"Скопинский маньяк" пока вернулся к себе домой

Оренбугрская общественница, глава благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова резко осудила возможные планы федеральных телеканалов о приглашении к участию в различных ток-шоу и передачах "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Напомним, такие слухи появились, когда Виктор после освобождения не появился в деревне. Начали распространяться версии о том, что маньяка пригласили в Москву, для участия в федеральных ток-шоу, якобы ему готовы заплатить огромные деньги и даже предоставить временную прописку - чтобы тот не получил наказание. Одна из жертв "скопинского маньяка" очень жестко высказалась по этому поводу, заметив, что Мохов должен стать изгоем, а не героем.

Глава одной из некормерческих организаций Оренбурга поддержала эту точку зрения и осудила те СМИ, которые думают по-другому. Анна Межова, назвала такое поведение СМИ не только недопустимым, но и преступным.

- Страшно представить, через какой ад прошли девочки. Страшно представить, что такое может случиться с кем-то еще. И вот теперь первый канал пригласил этого зверя, дал ему много денег и скоро выйдет передача. И это дно! - пишет Анна Межова на своей странице в соцсети. - В тот момент, когда у нас сильно выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей, каналы не должны тратить деньги, чтобы дать мужчине славу.

Напомним, что на данный момент известно, что скопинский маньяк вернулся в тот самый дом, где держал взаперти бедных девочек.

По мнению Межовой, если подобные ток-шоу появятся, это станет практически одобрением поведения маньяка.

- Последствия передачи могут быть ужасающими: она может подтолкнуть многих потенциальных преступников к действию! И тогда количество детей, жертв преступлений может возрасти по всей стране, - продолжает Межова. - И нам с вами надо это остановить. Я уже написала письмо в Роскомнадзор, с просьбой проверить возможные передачи. Ведь как не странно, такое снимают, потому что это смотрят.

Напомним, что речь идет о маньяке, который похитил в 2000 году двух девушек и четыре года продержал их в бункере под землей, в неволе одна из девушек родила двоих детей. Освободиться пленницам удалось, передав на волю записку. Сейчас мужчина находится в родном поселке, он купил продуктов на неделю, чтобы как можно реже показываться на улице в посёлке, где от него отвернулись все бывшие знакомые.

Ранее одна из жертв маньяка Елена также публично осудила авторов громких ток-шоу, "мусолящих" тему маньяка.