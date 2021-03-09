В Самарской области постепенно снижается количество новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области стали фиксировать меньше новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно снижается количество новых случае заражения коронавирусом. За прошедшие сутки 263 новых заразившихся, это наименьший показатель с начала декабря прошлого года. Пока в регионе продолжают действовать ограничения, в частности, пенсионеры старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции, а подросткам без сопровождения взрослых нельзя посещать торговые центры.

Количество заболевших медленно снижается

В Самарской области ежедневно стали выявлять меньше новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в области заболели 263 человека. Больше всего новых случаев в областной столице, где 106 заразившихся. Во главе списка также Тольятти, где 66, и Новокуйбышевск (24).

Среди заразившихся 230 человек уже болели ОРВИ или пневмонией, 33 человека узнали о заражении при профосмотре.

За сутки в регионе два новых смертельных случая. Скончались две женщины в возрасте 64-х и 77-ти лет, у которых были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 50 700 человек. Из них вылечились 43 037. Умерли 937 человек.

Случаев меньше, но ограничения пока не снимают

В прошедшие сутки в регионе зафиксировали 263 новых заболевших, это наименьший показатель с начала декабря прошлого года. С тех пор стабильно фиксировали в районе трехсот за сутки, но, начиная с марта, стало несколько меньше заразившихся.

При этом в регионе пока продолжают действовать ограничения. Так, для пенсионеров старше 65 лет действует самоизоляция. Выходить можно только в аптеку, магазин или чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Нельзя ходить в театры и фитнес-клубы.

Кроме того, подросткам запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а на фудкортах обслуживают только за столиками.