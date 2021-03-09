Жительницы «Новой Самары» 8 марта получили цветы от Сердца

Кусочек солнца в подарок: в «Новой Самаре» ярко отметили 8 марта. Фото: Руслан Зубко

В «Новой Самаре» отметили первый весенний праздник. 8 марта представительницы прекрасной половины человечества получили цветы от группы компаний «Финстрой». Как это было смотрите в нашем фото- и видеорепортаже.

Милые дамы получили цветы от группы компаний «Финстрой». Фото: Руслан Зубко

«По поручению мужчин»

8 марта на главных улицах и во дворах микрорайона «Новая Самара» прошла праздничная акция. Каждая жительница новостройки получила букетик желтых тюльпанов. Цветы от группы компаний «Финстрой» порадовали девочек и девушек, мам и бабушек – всех тех, кто каждый день дарит нам свою красоту, нежность, любовь и заботу. А главным героем акции стал необычный персонаж – красное сердце. В «Новой Самаре» буквально не осталось ни одной улицы, ни одного двора, куда бы вместе с ним не пришло счастье, а также море цветов и улыбок.

Главным героем акции стал весьма необычный персонаж — красное сердце. Фото: Руслан Зубко

-Сегодня у нас чудесный праздник – день весны, 8 марта. По поручению всех мужчин микрорайона я поздравляю всех женщин, мам, бабушек с этим замечательным праздником, и вручаю чудесные, символические подарочки – букетик маленьких тюльпанов. А какая чудесная погода сегодня - все говорит о том, что сама природа радуется весне, - считает «Сердце», а по совместительству актер Николай.

Красное сердце прошлось по всем улицам, заглянуло в каждый двор. Фото: Руслан Зубко

Фотосессия в подарок

С сердцем с удовольствием фотографировались и дети и взрослые. Профессиональный фотограф запечатлел каждую новосамарчанку с цветами – все снимки уже можно увидеть на страничках в социальных сетях района. Впрочем, главное – это хорошее настроение, которое вместе с цветами получили в подарок милые женщины. Отмечать праздники вместе с друзьями и соседями – давняя традиция. Она зародилась буквально в первые годы строительства «Новой Самары», когда жителей еще не было так много.

С сердцем с удовольствием фотографировались и дети, и взрослые. Фото: Руслан Зубко

- Мне очень нравится этот микрорайон – такой молодежный, располагающий. Здесь очень много праздников, дворовых, уличных. Это сильно сближает людей. В результате мы очень дружные, - рассказывает жительница «Новой Самары», счастливая мама и бабушка Ольга. Подарок от «Финстроя» для нее стал полной неожиданностью.

- Я шла и магазина, загруженная, с тяжелыми сумками и вдруг это чудо – сердце. Такое поздравление отличное, спасибо большое, - говорит Ольга.

Снимки уже можно увидеть на страничке «Новой Самары» в социальных сетях. Фото: Руслан Зубко

Равнодушными к необычному поздравлению не остался никто.

- Нам здесь жить очень нравится: все благоустроено, все в шаговой доступности, очень много магазинов, очень чисто. И такой подарок еще больше поднял настроение. Я поздравляю всех женщин Самары и микрорайона «Новая Самара» с этим весенним чудесным праздником женского обаяния и красоты. Желаю всем семейного счастья и душевной гармонии, - делится эмоциями пенсионерка Елена Анатольевна.

Отмечать праздники вместе с друзьями и соседями – давняя традиция микрорайона. Фото: Руслан Зубко

Сюрпризы не заканчивались

Цветы в подарок получили и те представительницы прекрасного пола, кто в этот день приехал в гости к родственникам, живущим в микрорайоне. Порадовали подарками и будущих обитателей.

Море цветов и улыбок – таким был праздник 8 марта в «Новой Самаре». Фото: Руслан Зубко

- Муж все время работает, поэтому 8 марта – один из редких выходных, когда мы смогли выбраться посмотреть будущую квартиру. И тут такой приятный сюрприз, - рассказывает самарчанка Лариса Сеченова. Ей тоже вручили тюльпаны – прямо в офисе продаж, который работает в любой праздничный день. Что ж, вроде и мелочь, но какой приятный аргумент – скорее всего, в пользу новой квартиры.