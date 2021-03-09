Бросить курить в Самаре быстро и легко с медицинским центром «Открытие»

Только представьте себе: 80% курящих мечтают бросить курить. Но сделать им это мешают различные страхи: одни боятся набрать лишний вес, других тревожит, что без сигареты они не смогут стравиться со стрессом, но больше всего пугает, то что их будут мучить физические симптомы отвыкания от никотина, другими словами, как они смогут пережить ломки.

Да, действительно, за годы курения никотин встраивается в обменные процессы организма. Поэтому, при самостоятельном отказе от курения, когда уровень никотина содержания в крови падает, организм начинает его требовать, выражаться это может в головной боли, трясущихся руках, нарушении сна, раздражительности и так далее. Это и есть проявление физической зависимости.

Для того, чтобы справиться с физической зависимостью в МЦ «Открытие» достаточно одного сеанса: эффект достигается при помощи лекарственных препаратов, которые подбирают индивидуально для каждого конкретного пациента. С физической зависимостью разобрались. Но за годы курения у человека формируется еще и рефлекторная зависимость. То есть рука курильщика по несколько раз в день совершала одни и те же движения, поднося сигарету ко рту и обратно. Это так называемая мышечная память.

Именно она может сыграть отрицательную роль при самостоятельном отвыкании от курения, рука так и будет тянуться ко рту поднося конфеты, леденцы, печенья и еще много чего в течение трех месяцев. Только по истечении этого срока мышечная память стирается самостоятельно, а теперь представьте, сколько лишних килограммов может оказаться на вашем теле за эти три месяца. В среднем пять – семь.

- Чтобы этого избежать и бросить курить в Самаре, в программу лечения мы включили комплекс физиотерпевтических процедур, с их помощью вы сможете избавиться от рефлекторной зависимости за 2 -3 сеанса. Так же это позволит не набрать лишний вес. Процедура помогает вернуть способность вырабатывать собственные эндорфины, и мнимое «никотиновое удовольствие» замещается на здоровое удовольствие от собственных эндорфинов, вырабатываемых вашим же организмом, плюс вы получаете мощный антистрессовый эффект, - рассказали специалисты.

Итак, почему нужно бросать курить в медицинском центре «Открытие»? Во-первых, это быстро: вам потребуется от одного до трех сеансов, чтобы избавиться от вредной привычки. Во-вторых, это легко: вам не грозят срывы, невры и стресс. И, наконец, это гарантия результата: врачи медцентра работают с каждым пациентом до достижения 100%-го отказа от курения.