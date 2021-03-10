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Общество10 марта 2021 8:00

И сложный агрегат, и маяк: где в Тольятти умеют творить чудеса из металла

На КуйбышевАзоте работают люди редких творческих профессий
Анна ФЕДОРОВА
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Владимир Лопухов творит чудеса из металла на протяжении 40 лет. Фото КуйбышевАзот.

На пути к профессионализму

Не каждому дано творить чудеса и сооружать из огромных листов металла промышленные конструкции. Но именно этим вот уже на протяжении 40 лет занимается котельщик ремонтно-механического цеха (цех №7) Владимир Лопухов, работающий на КуйбышевАзоте. Его работа не связана с обслуживанием котлов в буквальном понимании этого слова. Владимир Александрович на котельно-сварочном участке ремонтирует и создает нестандартное оборудование.

- Мы изготавливаем новые аппараты, проводим ремонты, дорабатываем и доводим до ума готовое оборудование, - поясняет нюансы своей работы Владимир Лопухов. - Цех пишет заявку, проектно-конструкторское бюро (ПКБ) предоставляет чертежи, технологи разрабатывают концепцию изготовления, а наши мастера воплощают ее в жизнь.

В юности Владимир Александрович всерьез увлекался спортом и даже закончил педагогическое училище, планируя стать учителем физкультуры. Но знакомство с председателем цехового комитета цеха № 7 КуйбышевАзота Иваном Козиным во время лыжных соревнований, воистину оказалось судьбоносным для начинающего педагога. В 1981 году Владимир Лопухов переступил порог заводской проходной, которая с тех пор уже давно стала для него родной.

Попав на производство, молодой работник оказался в надежных руках и под опекой наставника, бывалого фронтовика Михаила Готовцева, который терпеливо обучал новичка всем тайнам столь редкой профессии. Год за годом, постигая ремесло, Владимир Лопухов повышал квалификацию, осваивал новые технологии и стремился стать настоящим профессионалом своего дела, для которого нет никаких секретов даже в самых сложных производственных задачах.

- Трудные задачи требуют творческого подхода. Разве тут заскучаешь? – вспоминает Владимир Александрович. - Постепенно я влюбился в свое дело, и, можно сказать, обрел свое призвание. И ни разу об этом не пожалел.

На КуйбышевАзоте из железа могут создавать самые разные металлоконструкции. Фото КуйбышевАзот.

С любовью к делу

На новом месте работы в Тольятти пригодилось и педагогическое образование, когда Владимир Лопухов начал работать с молодежью, где к каждому нужен свой индивидуальный подход. Совсем недавно он даже прошел соответствующее обучение на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и стал квалифицированным наставником. Профессии котельщика не учат в учебных заведениях, поэтому знания и опыт передаются ученику исключительно в условиях производства. Владимир Лопухов не считал, сколько ребят «оперились» под его началом, но в их числе был и его сын Дмитрий, который сейчас трудится с отцом в одном цехе плечом к плечу. О таких как Владимир Лопухов говорят: «Золотые руки!» и добавляют: «И золотая голова».

- В моей профессии переплетается много всего – важны и умения, и сообразительность, и фантазия, - перечисляет Владимир Лопухов. - Нужно уметь виртуозно работать с металлом: рубить, резать, а также работать с краном. И каждое производственное задание приносит что-то новое – один аппарат сложнее другого. В последнее время работаем с особым размахом - изготовили оборудование для производства полиамида, энергоэффективного производства циклогексанона, реакторы и газоходы для производства капролактама. Очень приятно осознавать, что наш труд приносит пользу. Перемещаясь по заводу, часто видишь изделия нашего участка.

Владимир Лопухов и его товарищи делают не только сложное оборудование для химических производств, но их работу может по праву оценить каждый житель Тольятти. Маяк в яхт-клубе «Дружба» - это тоже золотых» рук мастеров КуйбышевАзота дело. Сооружение уже стало достопримечательностью и одной из визитных карточек города. Чтобы превращать обычное железо в предметы искусства не всегда достаточно одного таланта, одним из главных ингредиентов этого колдовства является любовь к своему делу, которая на предприятии передается из поколения в поколение вот уже более пятидесяти лет.

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