"Женщин призываете?" Самарчанка рассказала, как попала на военную службу прямо из "Бессмертного полка"

Анна в детстве даже не думала, что станет военной Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В рядах военных в России и в Самарской области немало представительниц прекрасного, но часто очень мужественного пола. Сержант контрактной службы Анна Балан выросла в семье военного и никогда не думала, что сама наденет форму. Но жизнь сделала крутой поворот в один момент. Как Анна попала в армию и что ей нравится в службе больше всего, она рассказала журналисту "КП-Самара".

- Сколько вам лет? И сколько уже лет в вооружённых сил?

- Мне тридцать семь лет, в армии я пятый год. Не сразу, конечно было у меня такое решение пойти в армию, несмотря на то, что я сама родилась в семье военных. Причём, эта династия военных, у меня дедушка служил дошёл до Берлина в Великую отечественную войну. Папа у меня ушёл на пенсию в звании полковника, прошёл долгий путь в вооружённых силах служил в горячих точках. Конечно, было тяжело расти в семье военных – частые переезды, частое отсутствие папы дома. И, конечно, у меня очень долго было такое ощущение и нежелание вообще связывать себя как-то с военными и тем более с этой профессией.

- А мама не была связана с военной службой?

- Нет, нет, мама работала в торговле, то есть она занимал гражданскую должность, никогда к армии никакого отношения не имела, кроме как обеспечивала тыл. И была такой хранительницей очага, поддерживала папу, потому что, конечно, на самом деле, для военных, для офицеров это очень важно. И, наверное, все-таки не каждой женщине дано быть истинной женой офицера, очень трудно. Это очень сложно, мне кажется. Порой даже, наверное, быть женой офицера, возможно, где-то сложнее, чем быть мужчиной военнослужащим. Потому что это труд.

После того, когда я закончила школу и отучилась в институте, у меня два высших образования, одно - я инженер-технолог, второе у меня - финансы и кредит. По обеим специальностям я работала, в принципе достигла определённых успехов. Но в какой-то момент захотелось, что-то изменить, изменить свою жизнь. Очень долго как-то выбирала-выбирала, что-то хотела кардинально другого и такой был момент, когда мы с родителями участвовали в акции «Бессмертный полк». Очень было лёгкое такое решение, мы пошли с портретом дедушки, и когда уже возвращались после парада, увидели - стоит пункт отбора на контракт. Мама предложила, вроде так даже в шутку – узнай, а вдруг? Подошла, спросила, говорю: «Женщин, призываете?». Рассказал им о себе. Ну и вот так, в принципе, и началась моя военная карьера.

- На тот момент ещё работали, где-то?

- Да я работала, я работала бухгалтером в школе. Но на тот момент я понимал, что я хочу что-то другое. И тут – а почему бы и нет? Как-то начала изучать этот вопрос читать про армию, про службу в армию, чем женщин там занимается. Ну и решила попробовать.

- И вот в этом пункте призыва прямо документы оставили и подали?

- Через пункт отбора меня направили в войсковую часть, где получила уже отношение и дальше начала собирать документы.

- А что сказали на работе? Что сказали друзья?

- Ну, все в шоке были. На самом деле, никто в это не мог поверить, потом многие говорили, что это все ненадолго. Тем более все понимали, какое у меня было отношение до этого к армии. А когда я призвалась и начала служить, у меня было ощущение уже, что настолько мне там было все понятно - возможно, какие-то гены тут уже, ну и воспитание. Конечно какие-то, когда вопросы – папа мне во многом помогает даёт советы. В этом плане он мне сейчас помощь, поддержка такая очень весомая.

- И с чего началась служба? Вот первый день?

- Ну, вообще всё непонятно. Всё новое. Это совершенно другая жизнь. Это же ты приходишь на эту территорию - это система, это порядок, это устав, это уже всё.

- Но перед тем, как приступить к службе, надо было это всё изучить, то есть там какие-то курсы, что-то проходили или прям сразу с места в карьер?

- Сначала всех, кого призывают - оформляются все документы, а потом уже есть курсы, куда направляют. Все это, конечно, такой момент длительный, но результативный.

- Сколько надо было учиться на этих курсах?

- Ну, это все зависит от должности. И потом уже когда это все проходишь, физическую подготовку сдаёшь, постоянно у нас проходят сдачи нормативов…

- А на какую должность, получается, сначала претендовали?

- По поводу должности не могу говорить, но могу сказать, что для женщин, в принципе, в армии есть должности. Есть возможности есть перспектива, и, в принципе, многие, кто попадает туда - остаются, многим это нравится.

- А вот есть замечательный фильм знаменитый «Солдат Джейн», когда показывают, что женщина сталкивается со всеми тяготами службы, причём отношения прям так же, как к мужчине по полной программе, но она к себе другого-то и не требует - у нас так же? То есть все нормативы, например, те же самые, все требования, что для мужчин, то и для женщин или нет?

- Для военнослужащих женщин всё-таки другие нормативы и более лояльно относятся мужчины, где-то помогают, где-то идут на уступки. Все-таки не настолько все жёстко, конечно, как в этом фильме. Но все бывает по обстановке. Опять же, наверное, излишняя женская эмоциональность - здесь она, конечно, неуместна тоже. Это то, что многим, возможно, мешает. Тут более все серьёзно и как-то… Устав!

- Ну а с чем приходилось сталкиваться, с какими сложностями? То есть чтобы прям вот реально думали «Да зачем я туда пошла? Да зачем?»

- Я вообще такой человек, что любые трудности - это всё можно пережить, всё временно. Человек он вообще, в принципе, ко всему привыкает - было бы желание. Разные моменты - я думаю, если взять абсолютно любую профессию, везде это есть, везде есть какие-то трудности.

- А вот именно тут с чем вы сами столкнулись? Что было тяжёлое, реально тяжёлое? Может быть морально, может быть, физически не знаю?

- Ну, для меня на самом деле больше именно да, моральная перестройка на вот эту саму военную структуру. Потому что это совсем другая жизнь, другая система. Вот в этом была сложность.

- В чём пришлось перестраиваться? В режиме дня, сна и отдыха? В чем?

- Вы знаете, это все не так сложно. Наверно, сложнее в том, что подчинение, приказы не обсуждаются.

- А женской натуре хочется поспорить?

- И поспорить, и где-то какие-то свои, возможно, есть мысли - тут это остаётся при себе. Потому что, конечно, бывают очень разные моменты. Тяжело. Поначалу всё было, конечно, тяжело - это же ведь и физические нагрузки, и построения.

- Ну а вот какие-то реальные ситуации из жизни, конкретные, которые можно описать? Возможно вот то, что яркое, так воспринимается в принципе, ради чего вы, например, не отказались бы от службы? Про минусы пытались поговорить, но понятно, что все преодолеваются, а про плюсы?

- Плюсы? Когда уже эти сложности проходят – уже начинаешь себя частью этой системы, это всё как один большой механизм. И как-то вне этой системы уже, мне кажется, ещё несколько лет и, наверное, уже некомфортно. Часто бывает, что люди, которые служили, не всегда находят себя на «гражданке» и многие возвращаются на какие-то гражданские должности в вооружённые силы.

- Мыслей увольняться не было?

- Нет. Если бы были – я бы уволилась. В этом плане как-то очень конкретно, поэтому если есть цель – дойти уже до конца, тем более я считаю, что у меня получается.

- Что сказал отец, когда вы пошли служить?

- Мне кажется, он сам тоже и удивился, и, возможно, где-то ждал этого момента, ждал, когда у меня изменится отношение к военным, к армии. Я знаю, что он мной гордится, он доволен, ему всё это нравится, он понимает, что это не зря, это моё. И я чувствую, что мне это нравится и что у него есть повод мною гордиться.

- А есть ещё братья или сёстры?

- Да, у меня есть старший брат, он тоже служил в армии, закончил военное училище. Он уже сейчас в бизнесе, поэтому каждому своё. Но опять же, всё равно, нет-нет, но есть воспоминания какие-то также у него, и истории про службу, про обучение в военном училище. Потому что много и хороших моментов, и дружбы, и каких—то ситуаций знаковых, общение с бывшими сослуживцами. Опять же из-за того, что такая большая система - получается, что чем дольше ты служишь, тем больше у тебя появляется каких-то знакомых вокруг, везде – в этом такой очень большой плюс, нас очень много.

- Всё равно хотелось бы немножко конкретики, мнение – понятно, но, если мы берём реальные конкретные ситуации, например, вспоминая обучение – какие нормативы, что надо делать, что должна уметь женщина для того, чтобы оставаться в армии этой достойной частью, достойным винтиком механизма?

- Если в плане нормативов, то это физическая подготовка должна быть на уровне. Это всё есть в открытом доступе в интернете, все эти нормативы.

- За сколько вы пробегаете километр?

- Ну в моей возрастной категории предел вообще в принципе – около 5 с лишним минут пробегаю.

- Стрельбы? Оружие, наверняка, в руках появляется?

- Всё это есть, все эти учения.

- Много вообще женщин служит? Вот из вашего окружения?

- Конечно меньшинство, конечно мало. Но достаточное количество. Кто-то не выдерживает, кто-то остаётся. Мы - как и везде, наверное. Но чаще всего многие – у кого мужья военнослужащие.

- Ну это к вопросу о жёнах офицеров. Там, наверное, сложно, если служишь вместе, если вдруг кого-то куда-то перебрасывают – надо договариваются, чтобы двоих…

- Ну в таких ситуациях идут на уступки, в таких ситуациях есть определённые условия и если такая ситуация происходит, то конечно если супруга и супругу получается перевести по месту службы.

- Есть какие-то любимые занятия в рамках службы?

- Отпуск.