Программа обследования перед детским садом в Самаре

Анализы можно сдать в поликлинике или вызвать медсестру на дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

При поступлении в детский сад все малыши обязательно должны пройти медицинское обследование, по итогам которого родители получают медицинскую карту - форму 026/У. Это не просто одиночная справка, а полновесная тетрадь формата А4 в плотной обложке, где собраны все медицинские сведения о ребенке с момента его поступления в сад. Эта медицинская карта, разбитая на несколько разделов, в которых записаны необходимые медицинские показания и результаты плановых обследований. Каждый раздел медицинской карты соответствует определенному возрасту. Ведется эта карта до окончания школы.

Врач-педиатр детской поликлиники «Мать и Дитя – ИДК» на улице Митерева Анастасия Байгулова еще раз напомнила родителям, каких специалистов должен «пройти» ребенок, и подсказала, как сделать это максимально комфортно в Самаре.

- Мы сделаем всё возможное, чтобы обследование не утомило ни вас, ни вашего ребенка. Так, в клинике «Мать и Дитя» на Гагарина / Митирева, 30/16 анализы можно сдать в любой удобный день, в том числе в субботу и воскресенье или вызвать медсестру на дом, - отмечает врач.

Врач-педиатр Детской поликлиники «Мать и Дитя – ИДК» на улице Митерева Анастасия Байгулова

Чтобы получить форму 026/У необходимо сдать:

- Общий анализ крови;

- Общий анализ мочи;

- Анализ крови на глюкозу;

- Исследование кала (простейшие и яйца гельминтов);

- Соскоб на энтеробиоз.

Где и каких специалистов нужно пройти:

- Отоларинголог, педиатр, хирург, невролог, окулист, логопед, психолог – детская клиника «Мать и дитя» на ул. Гагарина/Митирева, 30/16;

- Стоматолог — по потребности (партнер клиники «Мать и дитя» - детская Стоматология № 1, ул. Фрунзе 136);

- Для девочек: детский гинеколог — Клиника «Мать и Дитя», ул. Энтузиастов, 29;

- Для мальчиков: уролог-андролог — детская клиника «Мать и дитя», ул. Гагарина / Митирева, 30/16 - Вы можете записаться на приём в удобное для вас время. При этом, мы гарантируем, что малыш пройдет тщательное обследование и в случае обнаружения нарушений здоровья, мы назначим ему необходимое лечение, - отмечает врач – педиатр Детской Поликлиники «Мать и Дитя – ИДК» Анастасия Байгулова.

Как найти:

Клинический Госпиталь ИДК

Адрес: Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

Самара, ул. Энтузиастов, 29

Тольятти, ул. Ворошилова, 73

Новокуйбышевск, ул. Репина ,11

Детская Поликлиника:

Самара, ул. Гагарина/ проезд имени Георгия Митирева, 30/16 (ст. метро «Гагаринская»)

Телефон: 8 (846) 379 06 09,

Сайт: samara.mamadeti.ru.

Instagram: @mcidk

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