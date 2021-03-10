Никто не умер, болеют меньше: последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 марта 2021 года

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе продолжают бороться с covid-19. Судя по статистике, болезнь идет на спад, но все равно нужно быть аккуратнее. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 марта 2021 года.

9 числа стало известно о том, что в губернии подтвердились еще 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии опасный недуг подтвердился уже 50960 жителей.

— За сутки наибольшее количество заболевших выявили в Самаре — 101. В Тольятти заболели 44 человека. В Чапаевске — 15 местных жителей. В Сызрани нашли 11 инфицированных. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших, — сообщают в региональном оперативном штабе.

У 236 пациентов коронавирус подтвердился после обследования с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония. Еще 24 заболевших не имели клинических проявлений, недуг подтвердился во время обычного профилактического осмотра.

Победили болезнь за сутки 294 человека. Общее количество выздоровевших — 47331 человек.

К счастью, в обновленной статистике нет новых сведений об умерших. Количество жертв остается прежним — коронавирус с весны прошлого года не смогли преодолеть 937 граждан.

Специалисты предупреждают — расслабляться нельзя! Мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и носите маски. Также не забывайте, что идет активная вакцинация от covid-19. Только массовый иммунитет в конечном счете поможет победить коронавирусную инфекцию.