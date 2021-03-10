«Я никогда не путала педали»: тольяттинская гонщица получила награду от ГИБДД за безаварийное вождение

В начале марта Марину в рамках акции «Не нарушаю ПДД!» наградили сотрудники областной ГИБДД Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марине Монаковой 19 лет. Четыре года назад в автоклуб ее привел отец, и сейчас девушка уже не представляет, как раньше жила без машины.

- Честно говоря, до того дня я машинами не интересовалась и была уверена, что вождение – не женское дело, - признается Марина Монакова. – Папа считал иначе и хотел, чтобы я научилась всему до того момента, как смогу получить права и официально стать водителем.

Оказалось, что от «не женское это дело» до «нет жизнь без руля» - один шаг. Уже в 16 лет девушка участвовала в первых своих соревнованиях. На областном уровне выступила не слишком удачно, а на городском уже заняла призовое место. Помогали ей в этом преподаватели из автоклуба Дворца детского и юношеского творчества Тольятти Елена Кудрявцева и Валерий Татаренко .

Девушка участвует в соревнованиях с 16 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- О женщинах ходит много мифов, но я никогда не путала право-лево или педали газа и тормоза. Но автослалом мне дался нелегко. Это упражнение выполняется на время по размеченной конусами территорией, где нужно на скорости выполнять сложные маневры, в том числе резкий поворот на ручнике, - рассказывает девушка. - И я никак не могла понять, когда надо поднимать ручник. Долго мучилась и мучила преподавателей, пролила немало слез, но в итоге своего добилась: почувствовала тот самый нужный момент.

26 февраля Марина Монакова заняла первое место в конкурсе «Автоледи», который в два этапа проходил в Самаре. Ее наградой стали кубок и медаль.

А в начале марте девушку наградили еще и сотрудники областной ГИБДД: несмотря на трюки, которые она умеет выполнять на автомобиле, официально Марина считается еще молодым водителем. И с момента получения прав при всей своей любви к скорости и экстриму она не получила ни одного штрафа.

За это ей вручили благодарственное письмо от начальника Госавтоинспекции региона Юрия Некрасова и множество полезных для автолюбителя мелочей, включая светоотражающий жилет, без которого за пределами города водители не могут выходить из машины.