"Крылья Советов" рассчитывают набрать очередные 3 очка Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В среду 10 марта 2021 года на стадионе «Труд» в Томске местная «Томь» в рамках 29 тура ОЛИМП-ФНЛ принимает самарские «Крылья Советов». Гости — единоличный лидер турнира и явный фаворит этой встречи. Хозяева борются за выживание и стараются отобрать очки у всех.

«Крылья» опережают идущий вторым «Нижний Новгород» на 2 очка. Вторую часть сезона они начали уверенно. Обыграли прямого конкурента и разгромили «Чертаново» на Металлурге. В игре с «Томью» наставник волжан Игорь Осинькин может рассчитывать на Александра Гацкана, пропускавшего прошлую игру из-за дисквалификации. В заявке есть и португальский новичок Рикарду Алвеш, наконец-то получивший российскую визу.

У подопечных Александра Кержакова после зимней паузы дела тоже пошли лучше. Они на 21-м, предпоследнем месте, но с момента возобновления чемпионата уже обыграли «Аланию» на выезде и сыграли вничью с «Текстильщиком». Теперь сибиряки наконец-то сыграют перед своей публикой и, конечно, хотят ее порадовать. В составе есть несколько опытных игроков, таких как Виталий Денисов и Евгений Конюхов, которые раньше выступали за «КС». Интересен публике и канадец Ричи Эннин.

Букмекеры делают ставку на «Крылья». Коэффициент на них — 1,5. На ничью — 4,1. На «Томь» — 6,75.

Статистика личных встреч тоже на стороне Самары. Из 26 матчей в различных соревнованиях у «КС» 13 побед. 8 раз сильнее были томичи. В 5 случаях поединки закончились миром.

Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа. Он даст стартовый свисток в 15:30 по самарскому времени (14:30 по московскому). Видеотрансляция матча будет в «Яндекс.Эфире».