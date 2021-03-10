«А наркотики я нашел в гаражах»: что рассказали в суде пострадавшие от полицейского произвола

Некоторые подсудимые уже дали показания на месте событий Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Советском районном суде Самары рассматривают громкое дело о фальсификациях уголовных дел, связанных с продажей наркотиков. На скамье подсудимых 6 бывших оперов и 15 их предполагаемых сообщников — наркоманов, безработных, имеющих проблемы с работой и деньгами. Поговаривают, что часть фигурантов до суда просто не дожили из-за непреодолимой тяги к запрещенным веществам. Примечательность этого дела в том, что по сфабрикованным доказательствам наказание отбывают те же наркозависимые. По этой причине потерпевшие на зал суда смотрят из-за решетки, а подсудимые — с мест «зрительном» зале.

Подстава?

Потерпевший Алексей героин потребляет давно, и за решетку попадал неоднократно. Но 28 марта 2016 года его задержали незаконно — в этом он абсолютно уверен:

— Где-то в 3 часа дня я принял дозу. Раздался стук в дверь, зашли четверо неизвестных мужчин. Я был не один, поэтому они спросили: «Кто тут Карман?» Я ответил, что это я, и почти сразу получил удар в живот. Они стали запугивать меня и требовать отдать им героин. Я сказал, что они на столе. Мужчины собрали то, что там было, забрали меня и моего товарища Игоря и отвезли нас в отдел полиции на Аэродромной. Без понятых, без предъявления удостоверений, без каких-либо объяснений.

Следствие считает что Алексея задержали сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками отдела полиции Железнодорожного района для того, чтобы улучшить свои показатели раскрываемости. Вот только зафиксировать для этого им нужно было не факт употребления наркотиков, а их сбыт.

— Мне дали подписать какие-то бумаги, взяли у меня смывы с рук, а потом вывели меня и двух парней, которые сейчас в розыске, на улицу и там сфотографировали у гаражей со словами «Гаражи везде одинаковые». Позже я узнал, что так они оформили мое задержание на ул.Партизанской после того, как я якобы продал наркотики за 500 рублей. Но это были мои же наркотики, которые я купил для себя, да и в момент «задержания» я на самом деле сидел у них же в отделе.

Чтобы Алексей не сболтнул лишнего, ему предположительно дали дозу — одну вечером, вторую утром перед допросом следователя. Мужчина утверждает: все видели, что он под кайформ — и следователь, и адвокат — но никто ничего не предпринял.

В суде его версию событий опровергали документы и показания свидетелей, которые могут оказаться подставными. Так он был признан виновным и приговорен к 8 годам особого режима.

Не вызывает доверия

Во время заседания потерпевший называет конкретные фамилии, но обидчиков своих в зале опознает, только когда те начинают задавать ему дополнительные вопросы: почему раньше не жаловались? Кто именно вас бил? Откуда наркотики брали?

В процессе участвует много людей Фото: Александра БУДАЕВА

Мужчина ссылается на 6 классов образования, плохую память, болезни и затуманенное сознания:

— На первом допросе со мной был не адвокат, который мог бы мне помочь, а «засланный казачок», он при допросе следователя будто не замечал, что я под кайфом, — говорит Алексей. В зале, где сидят подсудимые, слышны смешки. — А наркотики, которые у меня изъяли, я не покупал, тем более через закладки. Я интернетом-то почти пользоваться не умею — только в «Одноклассники» или «ВКонтакте» зайти могу.

В зале подсказывают: нашел что ли?

— Я наркотики в гаражах нашел, — заявляет Алексей, словно услышав подсказку.

Подсудимые разражаются громким хохотом.

В целом люди, которые являются фигурантами этого уголовного дела, чувствуют себя вполне вольготно: они знают, как работает система, потому что сами недавно были ее частью. А еще вполне очевидно, что показания наркоманов, даже бывших, не вызывают большого доверия.

Большие последствия

Вообще удивительно, что подобное дело могло появиться на свет, ведь оно бросает тень не только на полицию, но и на прокуроров, утверждавших обвинительные заключение и поддерживавших в суде гособвинение, а еще на сами суды, которые, возможно, отправили за решетку людей по сфабрикованным уголовным делам на очень приличные сроки.

Тот же Алексей утверждает, что, когда его судили, один из свидетелей давал показания, будучи в состоянии наркотического опьянения.

— Рыбак рыбака видит из далека, — обосновывает свои выводы мужчина, чем вызывает в зале очередную порцию хихиканья. — Все в суде делали вид, будто ничего не замечают. Тогда я понял, что жаловаться бесполезно.

Дело рассматривают в Советском районном суде Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Если 21 подсудимого по этому уголовному делу признают виновными, то получится, что приговоры потерпевшим нужно будет пересмотреть, более того, им будет положена компенсация за незаконное уголовное преследование. Пойдет ли на это наша система — большой вопрос.

Экс-полицейским и их товарищам в зависимости от роли каждого в преступных схемах вменяют мошенничество (ст.159 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ), незаконные приобретение и хранение наркотиков (ст.228), а также в фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности (ст.303) — всего около 30 эпизодов, за которые вполне можно попасть на долгий срок в места не столь отдаленные.

Точка зрения самих подсудимых на все происходящее, пока не ясна — их допрос ожидается в конце судебного следствия. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре десятки приговоров наркоманам могут быть пересмотрены из-за полицейских-фальсификаторов

Шесть сотрудников подразделения по борьбе с наркотиками уличили в организации «подстав», им вменяют более 30 преступлений (подробности)