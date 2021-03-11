“Мы не будем призывать потусторонние силы”: что пообещали адвокаты, чтобы вызволить Вячеслава Хомских из СИЗО

Самарский районный суд во второй раз арестовал замначальника УМВД России по Самарской области Вячеслава Хомских Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Самарский районный суд во второй раз арестовал замначальника УМВД России по Самарской области Вячеслава Хомских, которого подозревают в получении взятки от Законовской преступной группировки.

Напомним, сейчас начальнику городской полиции предъявлено обвинение в том, что ему подарили белую “Ниву” стоимостью 300 тысяч рублей в 2011 году. Следователи основываются на показаниях Сергея Гафурова - ныне покойного главы “Законовских” и других свидетелей, в том числе засекреченных.

Свидетели говорят также о том, что взятки были регулярными, и в общей сложности преступники передали ему более 20 млн рублей. Но это совсем другая история, и пока в делу официально не относится.

С учетом высокой должности, связей, тяжести предполагаемого преступления и подозрений о крышевании преступников на протяжении долгих лет следователи просили суд отправить Вячеслава Хомских под арест.

В феврале судья Александр Саломатин аналогичное ходатайство следствия удовлетворил, но это решение позже отменил областной суд, так как в официальном документе об аресте не оказалось подписи судьи.

В марте стороны встретились в суде снова, с новыми доводами:

- Главный свидетель - Сергей Гафуров - умер. Мы не будем призывать потусторонние силы, чтобы повлиять на него, - пообещал адвокат Валерий Лапицкий. - Арест - попытка оказать влияние на полицейского, потому что в СИЗО даже бывшим полицейским приходится несладко.

Защитники заверили: Хомских готов находиться в замкнутом пространстве, не пытаться влиять на расследование и в целом вести себя тише воды, ниже травы.

- Я не собираюсь скрываться, я заинтересован в объективном расследовании, не представляю себе, какие доказательства по прошествии 10 лет я мог бы уничтожить. Я законопослушный, добропорядочный человек, - заверил суд Вячеслав Хомских.

Суд в итоге постановил: годы работы в правоохранительных органах в самом деле могут помочь Хомских так или иначе повлиять на расследование. Поэтому его арестовали на месяц - до 14 апреля.

Сторона защиты это решение намерена обжаловать.