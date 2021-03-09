Песни Братьев Грим и фамилия в титрах: нашли самарский след в новой комедии "Рашн Юг"

Кадр из трейлера фильма "Рашн Юг" Фото: принтскрин видео.

С 4 марта на экранах российских кинотеатров идет ромком “Рашн Юг” режиссера Антона Федотова. Оказалось, в его саундтрек вошли сразу две песни группы родом из Самары “Братья Грим” - “Морской несезон” и “Лето”. Обе они были написаны еще в то время, когда братья Бурдаевы (центральные фигуры коллектива) проживали в волжском городе, и были далеки и от всероссийской славы, и от конфликта друг с другом. Об этом рассказал в соцсетях Борис Бурдаев, который также известен как Боря Грим. По его словам, “Морской несезон” появился за год до выхода дебютного альбома “Братьев Грим”, а “Лето” - и того раньше, 1 июля 2002-го.

- Да, я помню большинство обстоятельств, как и когда они были написаны. До сих пор остались некоторые рукописи и кассеты, которые я собственноручно подписывал и складывал на полку до лучших времен, - написал Борис. - Кто тогда знал, что большинство треков, небрежно записанных на магнитную пленку, станут всероссийски популярными и вызовут такое большое количество любви народа, а также чудовищных противоречий.

Борис Бурдаев на своем "прощальном" концерте в Самарском литературном музее Фото: соцсети

Музыкант пожелал создателям фильма удачи в прокате, но отметил, что сам его смотреть не будет, поскольку “не особо большой фанат киноискусства”. Однако артист попросил своих поклонников посмотреть “Рашн Юг” и поделиться в комментариях к его посту впечатлениями и от романтической комедии, и от звучания песен в саундтреке.

“Рашн Юг” вышел в прокат 4 марта. Над его сценарием, наряду с известным Жорой Крыжовниковым, работал Егор Чичканов - до недавнего времени самарский автор и режиссер. На своих страницах он сейчас чаще пишет о сериале про киберспорт “Изи катка”. Однако еще в декабре 2020-го он привлек внимание к фильму словами “Вышел трейлер проекта "РАШН ЮГ", который мы писали больше года!”

На момент написания заметки рейтинг “Рашн Юга” на сайте Кинопоиск составляет 5.3 балла из 10 возможных на основе 700 оценок.