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Общество11 марта 2021 10:25

Кривые линии и зеленые крыши: показываем, как будет выглядеть жилой квартал рядом со стадионом «Самара Арена»

Победителем конкурса на лучший проект по развитию территории напротив стадиона стали датские архитекторы
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Архитекторы предусмотрели много зелени в новом микрорайоне. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре собираются застраивать территорию напротив стадиона «Самара Арена». Речь идет об участке в 240 га на пересечении Московского шоссе и ул.Алма-Атинской, через дорогу от «Самара Арены» и лесопарка им. 60-летия Советской власти. Здесь планируют строительство большого микрорайона «Арена парк». Выработать концепцию будущей застройки предложили архитекторам со всего мира, объявив международный конкурс. Его победителем стала Хелле Юул и компания Juul Frost Architects из Дании. Показываем, как может выглядеть жилой квартал рядом со стадионом «Самара Арена».

Квартал будет примыкать к Московскому шоссе и ул.Алма-Атинской. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жилье, детсады и культурный центр

- Концепция городского развития черпает вдохновение в исключительном расположении города на берегу Волги и реки Самара в непосредственной близости от живописной природы национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника, - пишут в описании авторы проекта. - Концепция берет его за отправную точку в ландшафте, вовлекает местную природу в городскую ткань во всех масштабах: зеленый пояс функционирует как адаптация к климату и социальная связь всего района, предлагая жителям доступ к рекреационным и общественным пространствам.

Внутри кварталов предусмотрены парки и скверы. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жилая площадь нового микрорайона составляет 154,956 кв.метров, еще 5,298 кв. метров отведены под детские сады, 8000 кв.метров – под спорт и школы, 3500 кв. метров – под культурный центр. На долю коммерческой недвижимости приходится 2,809 кв.метров, для развития бизнеса предлагают еще 15,363 кв.метров

Много зелени и нестандартные дворы

Проект датских архитекторов отличается небанальными кривыми линиями. В отличие от привычной самарцам застройки прямоугольниками многоэтажек проект изобилует кривыми линиями. Авторы проекта утверждают, что вы не найдете здесь ни одного одинакового здания. Разная этажность, необычные формы домов и конфигурация дворов и площадей создают впечатление новизны и свежести.

Квартал будет разделен на разные функциональные зоны. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Еще одна отличительная особенность проекта датских архитекторов – большое количество деревьев и других растений. При этом они органично вплетаются в дизайн ландшафта жилой застройки. Чего стоят одни только зеленые крыши домов! Вместе с максимальным сохранением природных ландшафтов, несколькими внутриквартальными парками и скверами получается современное эко-пространство. Авторы проекта предполагают, что такое дружелюбное пространство поможет людям лучше взаимодействовать друг с другом.

Сейчас на месте будущего строительства располагается пустырь и старые дачи, земля предназначена под садоводство. Но предполагается, что уже в этом году будет подготовлен аукцион на право развития территории и масштабный проект застройки около «Самара Арены» получит старт в жизнь.

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