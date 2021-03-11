Узнали, сколько доз вакцины от коронавируса поступило в Самару, и сколько еще осталось

Самарская область приближается к моменту, когда вакцины хватит на всех желающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация против ковида. Несмотря на регулярное поступление доз вакцины на территорию региона, в первые недели прививочной кампании трудно было пройти процедуру тем категориям граждан, которые не входят в группу риска. Молодые люди без хронических заболеваний, не будучи медработниками, преподавателями или работниками социальной сферы, поначалу могли рассчитывать только на место в листе ожидания. По информации КП-Самара, в марте предложения вакцинироваться в Самаре начали поступать более широким кругам. Медучреждения обзванивают всех, кто прежде изъявлял желание получить прививку, и даже приглашают целыми домами, оставляя объявления на подъездах.

В первую очередь в Самарской области делали прививки от ковида тем, кто входит в группы риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поставки вакцины в Самарскую область стабильны, регион получает ГамКовидВак как минимум каждую неделю. Так, например, 24 февраля в самарские больницы поступило 24 тыс. доз вакцины, 1 марта к ним добавились еще 9 тыс., а 9 марта - еще более 33 тыс. доз. 18 февраля министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявлял, что ожидает 130 тыс. доз уже до конца месяца. Однако сейчас можно заметить, что это такое количество вакцины оказалось в регионе уже в марте.

Если подсчитать все поставки, о которых сообщал в новостях на своем сайте минздрав Самарской области, то в сумме в губернию с начала 2021 года привезли свыше 143 тыс. доз. При этом, по состоянию на 9 марта, 116 тыс. человек уже сделали прививки, из них 65 тыс. завершили вакцинацию. И не забудем, что ГамКовидВак эффективен после двух инъекций.

Таким образом можно увидеть, что набранные в регионе темпы вакцинации едва ли позволяют делать запасы. Однако внушает оптимизм тот факт, что крупные поставки случаются еженедельно или чаще. К тому же теряет актуальность предложение прививки людям из группы риска, ведь многие уже прошли оба этапа процедуры. Не будем забывать и то, что более 47 тыс. жителей Самарской области переболели ковидом, а значит имеют возможность как минимум не торопиться с вакцинацией.

Для всех, кто откладывал прививку до лучших времен, наступило время проявить инициативу и узнать, не самое ли время сделать ее теперь. Напомним, что записаться можно по горячей линии 122, через портал Госуслуг или по звонку непосредственно в медучреждение. Вакцинация остается добровольной и бесплатной.

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