В Самарской области за сутки умерло 15 заразившихся коронавирусом, продолжается вакцинация

В Самарской области снова много смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 254 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших на этот раз в Тольятти (106). В областной столице 45 новых случаев, по 17 в Большечерниговском и Кинельском районах, 14 - в Ставропольском.

В регионе снова большое количество умерших. За сутки скончались 15 заразившихся. Самой молодой жертве коронавируса всего 27 лет. По данным регионального оперштаба, девушка страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в Самарской области с начала пандемии от коронавируса скончались 952 жителя, а всего зафиксировано 51 214 случаев заболевания. Вылечились 47 601 человек.

Пока коронавирус не отступает, и-за чего в регионе не планируют отменять ограничения - масочный режим остается, пенсионеры старше 65 лет находятся на самоизоляции, подросткам нельзя ходить в торговые центры без взрослых.

Для того, чтобы переломить ситуацию, в регионе продолжается вакцинация. Более 117 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины, у 71 тыс. человек сделаны уже две прививки. В регион привезли еще 33 тысячи партий вакцины. Всего с начала года в Самарскую область поступило более 100 тысяч доз.