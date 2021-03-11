Погода в Самаре на выходные 12-14 марта 2021 года: проводы Масленицы будут прохладными

В воскресенье, 14 марта, на проводы Масленицы потеплеет, но температура останется "минусовой" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самаре на выходные 12-14 марта 2021 года. Сейчас в губернии объявлен “оранжевый” уровень опасности в связи с аномально холодной погодой. Это значит, что местами среднесуточная температура на 9 и более градусов ниже нормы. Что огорчает, метеопредупреждение останется актуальным до 23:00 12 июня. То есть вечер пятницы также пройдет при аномальных морозах. Есть основания полагать, что период действия предупреждения будет продлен и на субботу.

Днем в пятницу, 12-го температура ночью по Самарской области опустится до -17…-22 градусов, но местами достигнет отметки -28. Западный ветер достигнет скорости 4-9 м/c. Днем температура воздуха поднимется до -6…-11 градусов. Существенных осадков синоптики не ждут.

Прогноз погоды на субботу, 13 марта, - почти копия прогноза на 12 марта. За тем лишь исключением, что на смену переменной облачности придет малооблачная погода. Gismeteo предполагает, что теплеть начнет только в воскресенье, 14 марта. Днем воздух в Самаре прогреется до -6. Но тем, кто планирует посетить гулянья в воскресенье и поучаствовать в проводах Масленицы, нужно учесть довольно интенсивный, до 9 м/с, ветер. Утром 14 марта в Самаре ожидается облачность, однако день прогнозируют ясный.

Воскресенье, 14-е, будет немного больше похоже на весну, чем предшествующие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что в Масленичную неделю можно составить прогноз погоды самостоятельно, по народным поверьям. Считается, что солнечных дней в году будет ровно столько, сколько “золотых” блинов удастся испечь хозяйке в праздник. Кроме того, говорят, что если в последний день Масленицы погода плохая, то весна, наоборот, предвидится ясной и теплой.