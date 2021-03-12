Вакцинация участников Парада Победы и продление ограничений: коронавирус в Самарской области на 12 марта

В Самарской области меньше зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается ослабление заболеваемости коронавирусом. Несмотря на довольно оптимистичные новости, второй день подряд умирает большое количество пациентов. Власти Самары делают все возможное, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом, поэтому в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Очередь на прививку дошла до военных – участников Парада Победы. Также для борьбы с коронавирусом губернатор продлил ранее действующие ограничения. Обо всем этом в нашем ежедневной дайджесте.

Статистика

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 250 человек, а всего в регионе коронавирус подтвердился у 51 464 жителей. При этом 47 866 из них на сегодняшний день успешно справились с опасным вирусом.

К сожалению, уже вторые сутки подряд в Самарской области регистрируется большое количество умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Так, на 11 марта умерло 6 человек, а днем ранее – 15. Кроме того, 10 марта, в регионе умер самый молодой пациент с коронавирусом – 27-летняя девушка с проблемами с сердцем и эндокринной системой. С начала пандемии коронавирус погубил 958 человек.

Продление ограничений

Несмотря на то, что заболеваемость немного уменьшается, а суточное количество заболевших пошло на спад, губернатор Самарской области продлил действующие ограничения. Так, в регионе до 28 марта сохраняется самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет, а подростки не смогут посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Также сохраняется обязательный масочный режим и социальная дистанция в общественных местах.

Вакцинация продолжается

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На днях в регион поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак. От коронавируса начали прививать военных Самары, которые будут принимать участие в Параде Победы в честь 76-летия победы в ВОВ. Всего планируется привить тысячу военных, а в настоящий момент прививку сделали 120 человек.