«Помогите, мою дочь похитили!»: в Самаре разлад в семье закончился исчезновением девушки

Разбираться, что случилось с исчезнувшей девочкой, пришлось полицейским Фото: Александра БУДАЕВА

Версия первая: обманул и совратил

Тамара Александровна (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) в редакцию «КП-Самара» обратилась за помощью пару дней назад. По ее словам, когда пропала дочь Настя, первым делом она, конечно, пошла в полицию, но там ей, что называется, дали от ворот поворот: ведь пропала молодая девушка, которой недавно исполнилось 18 лет. Что тут такого? Вырвалась на свободу, погуляет и вернется.

Мать девушки была уверена, что случилась беда. И вот почему.

Около года назад в друзья к ее дочке в соцсетях постучался паренек по имени Денис. Сначала выдавал себя за ровесника, а потом выяснилось, что ему 21 год. Дочке Тамары Александровны, Насте, на тот момент было 17.

Настя с головой погрузилась в общение с новым знакомым, что стало сказываться на ее учебе. Девушка – музыкант, ради учебы пару лет назад с мамой переехала из небольшого городка в области в Самару, где они сняли комнату в коммуналке. Удобств никаких, зато близко к месту учебы. Тамара Александровна возмутилась: они терпят такие лишения ради музыки, с чего это вдруг она стала дочери не интересна?

Дениса женщина видела пару раз, тот был вежлив, старался понравиться, но Тамара Александровна стояла на своем: не нужны ее дочери в жизни люди, которые знакомство начинают с обмана, а потом еще и учебе мешают.

В первых числах марта Насте исполнилось 18 лет, а 9 числа, придя с работы домой, Тамара Александровна увидела, что комната пуста. Прождав дочь до позднего вечера, она поняла: что-то случилось. Пошла в полицию, там ей ответили, что девочке 18 лет, скорее всего, она «загуляла», не переживайте, вернется.

На звонки Настя не отвечала, телефона Дениса у Тамары Александровны не было, но она смогла разыскать его, позвонив ему на работу. Молодой человек подтвердил, что Настя у него, с ней все в порядке, но с матерью общаться она не желает. Потом положил трубку.

- Моя дочь никогда бы так со мной не поступила, - уверенно заявила женщина. – Тут что-то не так. Может, он ее силой удерживает?

Версия вторая: вырвалась на свободу

О Денисе известно, что он живет в небольшом городке под Самарой, преподает в музыкальной школе, у него прекрасные голос и слух. Насте на подарки он не скупился: то украшения, то телефон, то теплый костюм. Мама говорила дочке, что дорогие подарки принимать неприлично, как за них не пришлось расплачиваться. Но та ничего не слушала.

Еще Тамара Александровна припоминает, что именно Денис «подсадил» ее дочь на энергетики: она сама эту «химию» не пьет, а он Насте ее таскал чуть ли не упаковками.

- Недавно я не выдержала и выбросила все эти банки из дома – самим жить негде, а тут еще склад из комнаты нашей устроили, - рассказывала Тамара Александровна корреспонденту «КП-Самара». Вы же не думаете всерьез, что она и правда могла из-за этих банок обидеться и уйти?

Могла или не могла, мы решаем выяснить из первых уст. Набираем номер, Настя берет трубку, но, когда корреспондент «КП-Самара» представляется и объясняет суть вопроса, девушка передает трубку старшему оперуполномоченному полиции.

- Вчера Тамара Александровна обратилась к нам с заявлением, - говорит женщина-полицейский. – Настя сейчас сидит у меня в кабинете, с ней все в порядке, никаких преступлений в отношении нее не совершалось. Вы можете приехать к нам в отдел, чтобы убедиться в этом.

При личной встрече Настя оказывается миловидной хрупкой блондинкой, выглядит младше своих лет.

- Как видите, я жива-здорова, уехала по собственной воле, никто не причинил мне вреда, - говорит она корреспонденту «КП-Самара».

- Так почему же мне никто не позвонил: ни ты, ни он? – обиженно спрашивает Тамара Александровна.

- Давай мы это наедине выясним, - не желает выяснять отношения при посторонних Настя.

- Я очень сильно за тебя переживала, - признается ей Тамара Александровна.

Чтобы помирить мать и дочь, женщина-полицейский разговаривает с ними около часа. Ей фактически пришлось выполнить роль семейного психолога: заставить обеих высказать друг другу претензии, а потом найти компромисс, который устроит и Тамару Александровну и Настю. Обе поплакали, признали свою неправоту и обещали больше не обижаться.

На прощание женщина-полицейский обняла маму с дочкой и просила звонить ей напрямую в любое время, если возникнут еще какие-то проблемы.

КОМПЕТЕНТНО

«Заявление обязаны принять сразу»

Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов:

- Заявление о пропаже человека обязаны принимать сразу в любом отделе полиции, потому что именно первые 48 часов в случае реального ЧП являются решающими. На практике же, да, стражи порядка могут сказать, что примут заявление лишь через 48 часов или на третьи сутки. С одной стороны, это объясняется их нежеланием множить «пустые» материалы, когда человек вскоре возвращается сам. Плюс это своеобразная защита от паникеров. На самом деле лишь очень небольшое число человек от общего числа тех, кто вдруг перестал выходить на связь с родственниками, реально попадает в беду. А полицейским приходится заполнять кучу отчетов в любом случае. Вот они и дают «время на остывание», хотя это и не соответствует закону.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Дайте детям повзрослеть»

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог:

- Основная проблема, которая встает перед родителями взрослых детей – как примириться с тем, что дети стали взрослыми и претендуют на самостоятельное принятие решений, которые родителям видятся неразумными. Вполне возможно, что родители правы, но их опыт все же не гарантирует, что их решение станет лучшим из возможных. А что, если ребенок, который сделает, как говорят родители, потом обвинит их в том, что все пошло не так? В любой ситуации нужно искать компромисс, не осуждая решения ребенка и не запрещая ему идти своим путем. Помните: каждый имеет право на свои ошибки. Просто будьте рядом, чтобы поддержать в сложную минуту.

Если опыт подсказывает, что ваш сын или дочь совершает ошибку, скажите об этом, но не настаивайте на том, что говорите истину в последней инстанции. Возможно, вы просто не знаете всех обстоятельств. Будьте со своим повзрослевшим ребенком на равных, разговаривайте, обсуждайте, но не настаивайте. Любое давление может вызвать обратную реакцию, и вам сделают наперекор. Поэтому будьте своим детям не только родителями, но и друзьями, на которых можно положиться.