Крылья Советов – Иртыш 14 марта 2021: прогноз на матч 30 тура ФНЛ

В этом сезоне «КС» и «Иртыш» встречались два раза – в ФНЛ и Кубке России, оба раза крупно победили самарцы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на игру Крылья Советов – Иртыш 14 марта 2021 – 3:0.

В 30 туре Футбольной национальной лиги лидер «Крылья Советов» примет в Самаре одного из аустайдеров сезона омский «Иртыш». Команды решают разные задачи – самарцы на всех парах несутся обратно в Премьер-лигу, сибиряки же всеми силами пытаются сохранить прописку в первом дивизионе.

Пока у «Крыльев» получается лучше справляться с поставленными задачами. После возобновления сезона подопечные Игоря Осинькина наконец-таки взобрались на первое место в ФНЛ. Более того, из четырех матчей «Крылья» выиграли все четыре, в том числе 4:0 у «Химок» в Кубке России и 1:0 у прямого конкурента «Нижнего Новгорода», подвинув «горожан» с вершины.

Самарцы сейчас находятся в прекрасной форме и не планируют сбавлять обороты. Мотивации команде Игоря Осинькина добавляет тот факт, что «Крылья» временно играют на «Металлурге». Из-за проблем на «Самара Арене» самарцы вернулись на старый стадион. Многие болельщики, впрочем, только рады возможности попрощаться с «Металлургом» как положено, так что поражение фанаты точно не поймут.

У «Иртыша» все довольно сложно. Омичи идут в зоне вылета – на 17-ом месте, от спасительной 16-ой позиции подопечных Евгения Харлачева отделяет всего лишь одна победа. При этом после возобновления сезона «Иртыш» все три матча проиграл – «Нефтехимику» 1:2, «Алании» и «Текстильщику» 0:1.

Все это серьезные соперники, но «Крылья» еще серьезнее. В этом сезоне «Иртыш» и «КС» встречались два раза – в ФНЛ в Кубке России. Оба матча закончились крупными победами самарцев 4:0 и 7:0.

В составе «Иртыша» есть два футболиста, которые очень бы хотели обыграть «Крылья». Это Никита Котин, воспитанник «КС», который сейчас принадлежит ЦСКА, и Геннадий Киселев, он как раз принадлежит «Крыльям» и в «Иртыше», как и Котин, в аренде.

Также «Крылья» не чужая команда для главного тренера омичей Евгения Харлачева. Свою профессиональную карьеру уроженец Тольятти начал как раз в «КС».

Впрочем, вряд ли одного желания хватит, чтобы остановить «Крылья Советов». Скорее всего, матч закончится крупной победой самарцев – 3:0 или больше.