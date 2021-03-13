Заболевших меньше, привитых больше: последние новости про коронавирус в Самарской области на 13 марта

По числу новых заболевших Самарская область занимает пятое место в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не отступает. Число новых заболевших постепенно снижается, однако темпы этого снижения сложно назвать быстрыми. По данным на минувшие сутки по приросту заболевших COVID-19 Самарская область занимала пятое место в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Нижегородской областям. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 13 марта 2021 года.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 252 человек. Из них 81 заболел в Самаре, 29 – в Тольятти, 180 в Волжском районе, 14 – в Красноярском, 13 – в Кинельском, 12 – в Чапаевске, 10 – в Сызрани. В остальных городах и районах региона новых заболевших менее десятка.

Традиционно подавляющее большинство новых заболевших коронавирусом обнаружили среди больных с диагнозами «пневмония» и ОРВИ. Таких пациентов зафиксировано 216. А 36 человек, пополнивших список заболевших коронавирусом в Самарской области, не имели клинических проявлений болезни и были выявлены во время планового тестирования.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 51716 человек.

Не обошлось без новых жертв – за минувшие сутки список тех, чьи жизни забрал коронавирус, пополнили еще 14 человек, из них 6 женщин и 8 мужчин. Самой младшей из них было 48 лет, самому старшему – 87. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса скончались 972 жителя региона.

Тем временем в регионе продолжается масштабная прививочная кампания. Прививку от COVID-19 сделали 125 тысяч человек. Прием более 78 тысяч жителей региона уже получили не только первый, но и второй компонент вакцины.

Растет и число прививочных кабинетов, где можно вакцинироваться от коронавируса. Так, например, такой кабинет в скором времени должен заработать в поселке Прибрежный – до этого жителям поселка приходилось ездить на прививку в пос.Управленческий, что отнимало много времени и сил.