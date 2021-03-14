Крылья Советов – Иртыш 14 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура ФНЛ

Стартовый свисток на «Металлурге» прозвучит в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В 30 туре Футбольной национальной лиги встретятся лидер «Крылья Советов» и один из аутсайдеров омский «Иртыш». Встреча пройдет на стадионе «Металлург» из-за проблем на «Самара Арене». Это будет второй поединок на «Металлурге» в этом сезоне: в прошлом туре «Крылья Советов» на этом стадионе разгромили «Чертаново» 5:0.

В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом – в Кубке России и в ФНЛ. Обе встречи закончились разгромными победами «Крыльев» - 7:0 и 4:0.

Как уже было сказано, «Крылья Советов» - лидер ФНЛ. Однако добраться до вершины и закрепиться на ней подопечные Игоря Осинькина смогли только после возобновления сезона. Сначала самарцы обыграли прямого конкурента в борьбе за РПЛ «Нижний Новгород», отодвинув «горожан» с первой строчки, а позже расправились с «Чертаново» и «Томью». Соперники «Крыльев» в это время теряли очки.

В Кубке России у самарцев все тоже очень даже хорошо: в 1/8 финала «Крылья Советов» разгромили «Химки» 4:0.

В 30 туре Футбольной национальной лиги встретятся лидер «Крылья Советов» и один из аутсайдеров омский «Иртыш». Встреча пройдет на стадионе «Металлург» из-за проблем на «Самара Арене». Это будет второй поединок на «Металлурге» в этом сезоне: в прошлом туре «Крылья Советов» на этом стадионе разгромили «Чертаново» 5:0.

В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом – в Кубке России и в ФНЛ. Обе встречи закончились разгромными победами «Крыльев».

Как уже было сказано, «Крылья Советов» - лидер ФНЛ. Однако добраться до вершины и закрепиться на ней подопечные Игоря Осинькина смогли только после возобновления сезона. Сначала самарцы обыграли прямого конкурента в борьбе за РПЛ «Нижний Новгород», отодвинув «горожан» с первой строчки, а позже расправились с «Чертаново» и «Томью». Соперники «Крыльев» в это время теряли очки.

В Кубке России у самарцев все тоже очень даже хорошо: в 1/8 финала «Крылья Советов» разгромили «Химки» 4:0.

У «Иртыша» все не так гладко. Подопечные Евгения Харлачева идут в зоне вылета – на 17-ом месте. Однако от спасительной 16-ой позиции их отделяют всего лишь три очка.

Букмекеры ожидаемо отдают победу «Крыльям Советов». Оно и не удивительно – подопечные Игоря Осинькина явный фаворит встречи.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

Прямую трансляцию матча Крылья Советов – Иртыш 14 марта 2021 можно посмотреть в «Яндекс эфире». Также следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.