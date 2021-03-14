Заболеваемость снижается, а смерти растут: что известно о коронавирусе в Самарской области на 14 марта 2021 года

По статистике наблюдается спад заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Такие выводы можно сделать, смотря на ежедневный прирост новых заболевших. А вот летальность в регионе продолжает расти, за последние четыре дня умерли 45 пациентов, у которых был подтвержден опасный диагноз.

По данным на 13 марта 2021 года, в Самарской области коронавирус подтвердился у 246 человек. Буквально месяц назад этот показатель был на 50 человек больше. Всего в регионе коронавирус обнаружили у 51 962 местных жителей, при этом 48 389 человек успешно справились с опасным заболеванием.

Большинство заболевших несколько дней подряд находят в столице региона – в Самаре. За минувшие сутки там заболело 100 местных жителей, в то время как в Тольятти – всего 32 случая заболевания. На третьем месте антирейтинга Кинельский район, что за сутки заболели сразу 22 человека, также достаточно большое количество людей заболели коронавирусом в Сызрани – 17 человек.

Уже традиционно новых инфицированных находят после обследования с признаками пневмонии или ОРВИ. Кроме того, некоторые жители вообще не подозревают о наличии заболевания, не имея никаких клинических проявлений вируса. За последние сутки удивились диагнозу сразу 35 человек.

Смертность от коронавируса в Самарской области продолжает оставаться на высоком уровне. Так, за последние четыре для жертвами вируса стали сразу 45 пациентов. За сутки, на 13 марта, умерли 10 человек, среди которых самому молодому было 62 года – женщина при жизни страдала заболеваниями сердца. Самый старший из последних жертв был 83-летний мужчина, который страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Всего за сутки скончались шестеро мужчин и четыре женщины. С начала пандемии в Самарской области скончались 982 человека.