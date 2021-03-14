Как в Самаре празднуют Широкую Масленицу - 2021

Главная Маслена города в в этом году высотой 15 метров Фото: Вячеслав СОРОКИН

В этом году Широкую Масленицу в России празднуют 14 марта. Народные гуляния в Самаре по случаю проводов зимы проходят во всех районах города.

Огромное разнообразие фотозон Фото: Вячеслав СОРОКИН

На главной площади

Так по традиции самой большой праздничной площадкой стала площадь имени Куйбышева. Там интересные события начались еще с 12 марта. Здесь работает тематический комплекс «Проводы русской зимы – Масленица», устроены арт-объекты, которые задают атмосферу праздника. Главный из них, конечно же, 15 метровая кукла «Маслена». Также здесь появилось несколько медиа-экранов, на которых транслируют выступления музыкальных коллективов. Особое внимание привлекает арт-локация «Чайная» с фигурами самовара и чашек с блюдцами.

Развлечения для горожан любого возраста Фото: Вячеслав СОРОКИН

Здесь же расположилась выставка кукол-маслен, которые сделали сами самарцы в рамках конкурса «Самарская Маслена», его проводила городская администрация. Работать площадка будет до 22:00.

Главная Маслена города в в этом году высотой 15 метров Фото: Вячеслав СОРОКИН

В гости к «Комсомолке»

В парке имение Юрия Гагарина проходит «Масленица» от «Комсомолки». В программе веселые скоморохи, бег в мешках, задорные конкурсы и викторины.

Можно погреться в новом авто и записаться на тест-драйв Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Здесь же можно оценить новенькие автомобили и даже записаться на тест-драв.

Конкурсы по скоростному поеданию блинов, угощения от партнёров праздника особенно понравились гостям.

На площадке КП-Самара сытно и весело Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Найти площадку просто, гостей ждут со стороны ул. Советской Армии, рядом с прокатом коньков.

Зиму - провожают, гостей - встречают

Гостей встречают традиционные персонажи Фото: Наталья АРТЯКОВА

На площадки у Самарского цирка сегодня тоже масленичные гуляния. Юных зрителей и их родителей встречают на ступенях цирка ростовые куклы и клоуны. Не обошлось и без куклы «Маслены» внушительных размеров.

У здания цирка тоже праздник Фото: Наталья АРТЯКОВА

А как проходит праздник у вас? Делитесь эмоциями и впечатлениями в комментариях.

Предосторожность важнее всего

В администрации Самары напомнили, что на всех площадках созданы условия для активного отдыха жителей и прогулок на свежем воздухе, но о напряженной эпидемиологической обстановкой забывать не стоит. Соблюдение рекомендации Роспотребнадзора - обязательное условие участие в праздники.