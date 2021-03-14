Матч закончился со счетом 3:1, по голу у самарцев забили Сергеев (на фото), Горшков и Зиньковский. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» одержали очередную победу в ФНЛ и упрочили свою позицию на первой строчке в турнирной таблице. Предлагаем вашему вниманию обзор матча 30 тура ФНЛ Крылья Советов – Иртыш 3:1, который прошел 14 марта 2021 на стадионе «Металлург» в Самаре.

Матч «Крылья» начали так, как все и ожидали. С позиции силы и с быстрого гола. Однако в случае с голом, тут его привез себе сам «Иртыш». Защитник омичей на 4-ой минуте сыграл рукой в своей штрафной. К точке подошел Иван Сергеев. Вратарь «Иртыша» Владислав Полетаев направление удара угадал, но отбить его не смог – 1:0.

Дальше, казалось, «Крылья» должны были забивать еще гол-два и спокойно доигрывать встречу, однако самарцы расслабились. Они все еще наседали на ворота «Иртыша», но у атак не было остроты.

Второй мяч подопечные Игоря Осинькина забили только под занавес первого тайма. Гол соорудил Антон Зиньковский. Полузащитник «Крыльев» прошел по левому флангу, сместился в центр вдоль лицевой линии, обыграв защитников «Иртыша», и вложил мяч в ногу Юрию Горшкову. Тот партнера не подвел, протолкнув мяч в сетку ворот гостей – 2:0.

«Иртыш», впрочем, тоже не отсиживался в обороне. Подобраться близко к воротам «КС» у омичей толком не получалось и они предпочитали дальние удары. Очень даже опасные. Дважды выручал вратарь «Крыльев» Иван Ломаев. Если бы не его прыгучесть, то в роли догоняющих точно были бы волжане.

Своего «Иртыш» все-таки добился. Омичи воспользовались стандартом. После подачи с углового Денис Магадиев вложил мяч в ворота «Крыльев». На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Второй тайм для болельщиков «Крыльев» начался очень тревожно – «Иртыш» почти по-хозяйски вел себя у ворот самарцев. Однако на 56 минуте фанаты смогли выдохнуть. Снова постарался Антон Зиньковский, который к голевой передаче записал на свой счет еще и забитый мяч.

Антон получил мяч на левом фланге, сместился в центр и в окружении четырех защитников «Иртыша» пробил обводящим вратаря ударом прямо в дальний угол. 3:1.

После этого гола игра успокоилась. «Иртыш» пытался огрызаться, но всю спесь с омичей уже сбили и все попытки забить выглядели не очень опасными.

«Крылья» спокойно атаковали и ждали еще возможности забить. Не дождались, так доиграли 3:1.

Был в этой встрече еще один знаковый момент. В заявку на матч попал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. Однако форвард всю игру смотрел со скамейки запасных. Напомним, что Корниленко внесли в заявку на сезон, чтобы он провел прощальный матч.

Следующую игру «Крылья» проведут в субботу, 20 марта, в Брянске против местного «Динамо».