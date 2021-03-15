Заболеваемость продолжает снижаться: что известно о коронавирусе в Самарской области на 15 марта 2021 года

Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области - 30,85, по стране - 63,08. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневное число заразившихся коронавирусом в Самарской области продолжает планомерно снижаться. День ото дня медики фиксируют все меньше и меньше заболевших. Разница хоть и не значительная, но динамика устойчивая. К сожалению, в регионе продолжает расти общее число детальных исходов. За минувшие сутки еще несколько пациентов не смогли побороть опасный вирус.

По данным на 14 марта 2021 года, в Самарской области еще у 240 человек подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 52202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев было выявлено в столице губернии - 101 новый пациент в Самаре. На прежнем месте в печальном списке остается и Тольятти. Там за минувшие сутки выявлено 32 случая. Неожиданно в лидеры антирейтинга вышел Отрадный. По данным на 14 марта там обнаружено 30 новых случаев. Еще 12 человек заразились в Сызрани.

Уже традиционно новых инфицированных находят после обследования с признаками пневмонии или ОРВИ. Таких из 240 новых случаев – 212. Остальные 28 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

К сожалению, за минувшие сутки выросли и число тех, кто не смог справиться с болезнью.14 марта стало известно и смерти 74-летнего мужчины и 81-летней женщины, которая страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, еще один умерший - мужчина 79 лет, страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Нарастающим итогом от коронавируса в Самарской области умерло 985 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области - 30,85, по стране - 63,08. Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.