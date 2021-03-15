«Привлекайте внимание!»: самарцам рассказали, как себя вести, если силовики подбрасывают вам наркотики

Андрей Евгеньев отсидел в колонии более трех лет, но вину в хранении наркотиков так и не признал Фото: скриншот

Союз журналистов России совместно с коллегами из отделения в Самарской области презентовал в столице региона документальный фильм «Презумпция виновности». Документальную картину о том, как молодые люди становятся жертвами правосудия, пока показали журналистам и студентам, но вскоре она будет доступная и для широкой публики. Региональная премьера состоялась 12 марта в кинозале Публичной библиотеки на Куйбышева, 95 и вызвала массу обсуждений.

«Презумпция виновности» рассказывает о двух молодых людях, незаконно, по мнению авторов, осужденных по статье 228 УК РФ — незаконный оборот наркотиков. Сюжет строится вокруг корреспондента Андрея Евгеньева. Он приехал работать в столицу из Иваново, однажды вечером в 2016 году шел домой по улице, разговаривая с девушкой по телефону, и внезапно был задержан полицейскими у метро «Октябрьское поле». Стражи порядка посчитали его подходящим под ориентировку. Андрея отвезли в отдел и избили, а в карманах у него обнаружили два вида запрещенных веществ.

Евгеньева, несмотря на все доказательства со стороны защиты, осудили. За месяц до его задержания при похожих обстоятельствах попал за решетку еще один парень — Никита Михеенко. Над ним тоже издевались, угрожали изнасилованием и тушили бычки о брови. После вмешательства общественников и выхода в свет документального фильма «Презумпция виновности» обоих выпустили, но проведенные в колонии годы они уже не вернут.

Алексей Вишневецкий считает, что ситуации с подбросом наркотиков нельзя оставлять без внимания Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Автор произведения — режиссер-кинодокументалист Дмитрий Степнов. Он работал над ним около двух лет, тщательно изучая материалы дел осужденных. В Самаре — одном из немногих городов, где фильм презентовали — его представили председатель областного отделения СЖР Ирина Цветкова и заместитель председателя Союза журналистов России, один из создателей «Презумпции виновности» Алексей Вишневецкий.

— Тема может коснуться каждого вне зависимости от профессии и города, в котором он проживает. Этот фильм заставляет задуматься, понимать, как себя вести и что делать в такой ситуации, — отметила Цветкова. — Важно быть готовым к такой ситуации.

Гость из столицы в свою очередь рассказал, как себя вести, если вы подозреваете, что можете стать жертвой полицейского произвола, а в ваших пустых карманах внезапно найдут какой-нибудь убийственный порошок. Алексей привел совет журналиста Ивана Голунова, чья история с подброшенными наркотиками прогремела на всю страну.

— Процитирую Голунова. Орите, кричите, вызывайте полицию, снимайте все на телефон! Если вы что-то заподозрили, то остановитесь. посмотрите, есть ли люди вокруг. Важно, чтобы были свидетели у происходящего. Для этого нужно привлекать внимание, — поделился Вишневецкий.

Фильм вызвал у общественников и журналистов серьезные споры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если задержание все-таки состоялось, то не следует опускать руки. Близкие невольного фигуранта должны бороться за его освобождения — подключать как силовые органы, например, ФСБ, так и СМИ. Обратиться за помощью можно и в Союз журналистов.

Истории Голунова, Евгеньева — не единственные в стране. Авторы фильма заявили, что на сегодня по 228 статье УК РФ в нашей стране осуждено порядка 70 тысяч человек. Правозащитники оценивают, что 15 тысяч из этого числа попали за колючую проволоку несправедливо. СЖР до сих пор предпринимает усилия для того, чтобы обвинения в адрес Андрея Евгеньева были признаны незаконными.