«Зима, давай до свидания!»: в Новой Самаре отметили масленицу

Масленицу в «Новой Самаре» отметили с размахом. Фото: Руслан Зубко.

Хоровод, блины и чай

В «Новой Самаре» проводили зиму ярким праздником масленицы. Жителям микрорайона не пришлось ехать на народные гуляния на центральную площадь или в парки – веселые забавы пришли прямо к ним в гости.

На уличный праздник собрались дети и взрослые, они танцевали, водили хоровод, участвовали в конкурсах, пели песни и, конечно же, угощались выпечкой, сладостями и ароматным горячим чаем. Не обошлось и без традиционного угощения – солнечных блинов, которые раздавали в специальной индивидуальной упаковке.

Жители праздник одобрили. Мама двоих детей Анфиса Галеева заметила, что живет здесь всего лишь первый год, но за это время попала уже на несколько подобных мероприятий.

- Радует, что все хорошо организовано, программа интересная. В целом нам очень нравится этот район и хорошо, что скоро здесь еще и школа появится, - рассказывает она.

Гости праздника танцевали, водили хоровод, участвовали в конкурсах, пели песни. Фото: Руслан Зубко.

Лавка чудес

Вместе с жителями в «Новой Самаре» зиму провожала телеведущая Наталья «Княжна» Савина.

- Мне нравится этот микрорайон. И жители, которые сегодня здесь собрались просто чудесные: отзывчивые, добрые, дружные. Они играют, участвуют во всех конкурсах целыми семьями, - считает Наталья. Веселиться в этот день жителям помогали веселый скоморох и обаятельная, очень добрая Баба Яга. Бег в мешках и бой на подушках, весенний ручеек и другие традиционные забавы не просто порадовали маленьких новосамарцев, но и позволили им заработать праздничную сказочную валюту. Местные деньги «маслены» можно было обменять на интересные призы и достойные подарки.

Вместе с жителями в «Новой Самаре» зиму провожала телеведущая Наталья «Княжна» Савина. Фото: Руслан Зубко.

Зажигали в этот солнечный день и дети, и взрослые. Мужчины состязались в подъеме тяжестей – «выжать» пудовую или 24-хкилограммовую гирю сможет далеко не каждый. А вот жители Новой Самары с испытанием справились озорно и легко. Представительницы прекрасной половины человечества приседали – победительница сделала это более ста раз! Чемпионы получили в подарок сертификаты в новый фитнес-клуб, который совсем скоро откроется в микрорайоне «Новая Самара».

- Я веду здоровый образ жизни, по утрам занимаюсь зарядкой, поэтому это испытание не стало для меня чем-то особенно сложным. Соперницы, конечно, до последнего не сдавались. А теперь я буду ходить на фитнес, очень приятный подарок, - говорит Екатерина Любимова.

Песня для Новой Самары

Спорт спортом, но какая же весна без музыки? Самые известные и любимые народные песни для гостей широкой масленицы исполнил один из любимых коллективов Самары «Самарские узоры».

В завершение праздника ребятня радостно закидала снежками чучело масленицы, а для всех жителей прозвучал музыкальный подарок. Фото: Руслан Зубко.

- Масленица - это любимый праздник не только у артистов, это еще и любимый праздник у всех жителей - ярко светит солнце и предвещает нам весну. Еще холодно и морозно, но мы уже чувствуем весну, - сказала директор ансамбля народной песни «Самарские узоры» Ольга Савельева. К празднику коллектив сделал подарок жителям района и вставил в свою песню слова «Новая Самара». Всем понравилось.

В завершение праздника ребятня радостно закидала снежками чучело масленицы, а для всех жителей прозвучал музыкальный подарок – песня о жилом микрорайоне «Новая Самара».