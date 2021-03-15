Прием в 1 класс 2021 в Самаре: какие правила изменились, что нужно знать

Тем, кто хочет пристроить ребенка в школу не по месту жительства придется ждать июля и надеяться, что свободные места останутся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля 2021 года в Самаре и области во всех школах губернии стартует регистрация заявлений на прием в 1 класс. Непосредственно в Самаре заявление можно будет подать с 8:00 утра, в Тольятти - с 12:00, в прочих городских округах и районах Самарской области - с 15:00. Первая часть приемной кампании продлится до 30 июня. Она касается детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. К последним относятся, в основном, дети сотрудников силовых ведомств. Важно, что попробовать поступить можно сразу в несколько школ.

В период с 1 июня до принятия решения о зачислении родителям следует принести в учебные заведения оригиналы документов, указанных в заявлении. Список включает фотографию ребенка, паспорт родителя, справку о месте проживания ребенка, медкарту и свидетельство о рождении, однако может варьироваться.

Тем, кто желает подать заявление в школу не “по месту жительства”, придется делать это с 6 июля по 5 сентября, и только если в учебном заведении останутся свободные места.

В прошлые годы сайт госуслуг порой не выдерживал наплыва заявлений, поданных в электронном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дата начала приемной кампании и изменение приоритетов - не единственное обновление этого года. Прежде школы рассматривали заявления в недельный срок после их подачи, теперь же будут дожидаться окончания приема всех заявлений, то есть 30 июня, а затем уже в течение трех дней выпускать акты о зачислении.

Подать заявление можно несколькими способами - лично в школу, через сайт или электронную почту школы, заказным письмом с уведомлением о вручении и, наконец, через порталы муниципальных и государственных услуг. Не секрет, что “Госуслуги” обычно выигрывают как наиболее оперативный и надежный канал. Некоторые школы также устраивают репетиции процесса подачи заявления в электронном виде.