Свежие новости о «Крыльях Советов» на 15 марта 2021: Ломаев едет на чемпионат Европы

Ломаев в ближайшие дни отправится в расположение молодежной сборной России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» уверенно обыграли омский «Иртыш» и закрепились на первой строчке в ФНЛ. Тем временем конкуренты продолжают терять очки. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 15 марта 2021.

Отрыв – 5 очков

После возобновления сезона «Крылья» не теряют очки. Это позволило подопечным Игоря Осинькина подняться на первое место и оторваться от ближайшего преследователя на пять очков.

Следом за «Крыльями» расположился «Нижний Новгород», на третьем месте – «Оренбург», который в прошедшем туре неожиданно потерял очки в матче с «Акроном» в Жигулевске. «Торпедо» также неожиданно уступило четвертую строчку «Алании» и теперь отстает от владикавказской команды на два очка.

Следующий тур в ФНЛ пройдет в субботу, 20 марта. «Крылья» в этот день сыграют в Брянске с «Динамо».

«КС» рассчитывают сыграть с «Нефтехимиком» на «Самара Арене»

Следующий домашний матч «Крылья» планируют провести на «Самара Арене». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Евгения Калакуцкого.

- Ситуация в процессе решения. Есть надежда на то, что следующая домашняя игра, которая должна состояться 24 марта, пройдет на «Самара Арене». Очень рассчитываем на это, - приводит издание слова Калакуцкого.

При этом гендиректор отметил, что станет ясно, сыграют ли «КС» на «Самара Арене» или на «Металлурге» следующую домашнюю игру, только к середине этой недели.

Напомним, что 24 марта «Крылья» должны провести матча с нижнекамским «Нефтехимиком».

Игроки «Крыльев» в сборных

Сразу несколько игроков «Крыльев» вызвали в сборные. Мехди Зеффан отправится в расположение команды Алжира, с которой будет готовиться к матчам против Замбии 25 марта и Ботсваны 29 марта в рамках Кубка Африканских наций-2022.

Сафаа Хади, который в этом сезоне на поле появлялся только в товарищеских играх, с 22 по 30 марта будет в расположении сборной Ирака. Вместе с национальной командой полузащитник будет готовиться к контрольной игре против Узбекистана 29 марта.

Отправится в сборную и новичок «Крыльев» Дмитрий Прищепа. Защитник получил вызов в молодежную команду Белоруссии до 21 года, с которой будет готовиться к матчам Евро-2023.

- Сборная проведет учебно-тренировочный сбор с 22 по 30 марта. В рамках сбора запланировано два международных товарищеских матча: 26 марта в Ереване и 29 марта в Тбилиси, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

В сборную едет и Абат Аймбетов. Вместе с командой Казахстана он отправится в Львов, где сыграет с Францией 28 марта и Украиной 31 марта.

Вместе с молодежной сборной России на чемпионат Европы этого года поедет голкипер «Крыльев» Иван Ломаев. С 23 по 31 марта в Венгрии пройдет групповой этап, Россия сыграет с Исландией, Францией и Данией 25, 28 и 31 марта.

В расположение национальной команды голкипер «КС» отправится уже в ближайшие дни и точно не сыграет с брянским «Динамо».

Женская команда

Женская команда «Крылья Советов» вошла в структуру клуба. Ранее она была в структуре академии. В «Крыльях» планируют, что в недалеком будущем женская команда дебютирует в Суперлиге.

- Надеюсь, наша команда выйдет на высокий уровень и девушки в скором времени начнут свое выступление в Суперлиге, - сказал гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий. - Пока сезон Первой лиги начнется в апреле. Формат отличается от мужского футбола, здесь есть разделение на территориальные зоны. В Самаре, отмечу, большие традиции именно в женском футболе. Свое имя в историю вписала команда, которая добивалась больших успехов – 4 раза выигрывала чемпионат России, побеждала в национальном Кубке. Тогда команда выступала под брендом ЦСК ВВС. Теперь у нас есть женская команда «Крылья Советов», которая входит в структуру клуба. Глобальных задач на первый сезон не ставим. Главное сыграться, прочувствовать профессиональный уровень. Уже потом отталкиваться от этого. В команде девушки, возраст которых от 15 до 25 лет. Если рассматривать с прицелом на будущее, то точно наша команда должна быть представлена в Суперлиге, элите отечественного женского клубного футбола.