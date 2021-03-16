Есть идеи: молодежь Сызранского НПЗ защитила проекты по улучшению производства

Дебютное выступление Евгения Кальбердина на РНТК стало победным.

ПОТЕНЦИАЛ - РАСКРЫТЬ!

Каким бы сложным и наукоемким не было производство (а в нефтеперерабатывающей отрасли все процессы именно такие), в нем всегда найдется место улучшениям и даже принципиально новым подходам. На Сызранском НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») новые прогрессивные идеи может предложить каждый сотрудник. На стороне заводчан со стажем - богатый опыт, сильная сторона молодых сотрудников - свежий, не замыленный взгляд, позволяющий рассмотреть любую деталь производства с неожиданной точки зрения. Именно для них, молодых специалистов, в Компании ежегодно проводятся научные соревнования, позволяющие не только получить ценные разработки, но и выявить перспективных ребят с высоким профессиональным и лидерским потенциалом. Именно им в будущем доверят руководство всеми ключевыми позициями, так что мотивации у молодежи хватает - и себя можно достойно показать, и заводу принести пользу. О популярности НТК говорят цифры: в этом году 95 участников представили 76 проектов в семи секциях по всем основным бизнес-направлениям нефтепереработки. Темы работ конференции затрагивают как оптимизацию действующего производства, так и темы ресурсосбережения, освоения новых технологий, повышения экологической безопасности. Большая часть участников региональной НТК - молодые специалисты СНПЗ, чей стаж на предприятии не превышает трех лет. Но есть среди представивших проекты и другие заинтересованные лица - студенты сызранского филиала СамГТУ, Губернского колледжа, ученики «Роснефть-класса» лицея и школы № 21. В этом году конференция собрала в полтора раза больше будущих нефтепереработчиков, из чего на НПЗ сделали закономерный вывод: ребята серьезно намерены пополнить кадровые ряды заводчан.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ!

Представить свои идеи, превратившиеся с помощью научных руководителей - ведущих инженеров завода, - в практические разработки, может любой молодой специалист, работающий на предприятии не более трех лет. Есть тут и новички, совсем недавно оставившие студенческую скамью, есть и бывалые - призеры прошлых НТК. Такие как слесарь по ремонту технологических установок ремонтного производства Максим Ильин, в прошлом году занявший 2 место. На этот раз Максим стал победителем РНТК в номинации «Оборудование нефтепереработки». Парень получил высокую оценку жюри, рассмотрев возможность повышения надежности работы компрессоров за счет дополнительной очистки перекачиваемого ими газа. А вот машинист цеха энергопроизводства Евгений Кальбердин стал первым в секции «Технология нефтепереработки» без «репетиции». Его дебютный проект по оптимизации системы теплообмена установки Бойлерная признан лучшим, а экономический эффект от внедрения идеи - многообещающим.

- На заводе, на производстве каждый день возникают задачи, которые не прописаны, не регламентированы, на которые нет ответа в инструкциях, в документах, - отметил главный инженер Сызранского НПЗ Константин Кусакин. - Поэтому задачи найдутся для каждого грамотного, думающего инженера. Поздравляю тех, кто сегодня стал лучшим. А тем, кто не победил, скажу - не останавливайтесь, и успех к вам придет! Региональная конференция завершена, но победителям еще придется поволноваться. Совсем скоро они представят Сызранский НПЗ на кустовой конференции, участие в которой примут представители всех предприятий нефтепереработки и нефтехимии НК «Роснефть». Пока же у ребят есть время еще немного «поколдовать» над своими проектами, довести их до ума. Вполне вероятно, что их разработки будут рекомендованы для внедрения в производство, а это - и ответственность, и особый повод для гордости молодых авторов.