Рачейка, Светелка и Винновка: что тольяттинские химики находят в путешествиях по родной губернии

Гора Светелка покорилась любознательным тоазовцам. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Прекрасное - за порогом

Мы часто слышим восторженные отзывы гостей губернии о богатствах, которыми природа щедро наградила наш край. Величественная Волга с ее островами и заливами, покрытые «бархатом» лесов Жигули - когда впервые видишь эту красоту, захватывает дух. А мы не всегда ее замечаем - даже самые шикарные виды становятся привычными, если радуют глаз день за днем. Однако все ли мы видели на своей родине? Многие знают о жемчужинах нашего края - например, Самарской луке и селе Ширяево - лишь по картинкам. Но даже самая лучшая фотоаппаратура пасует перед реальностью. Стоя на уступе Стрельной горы, понимаешь, что застывший кадр не в силах передать ни игру теней в оврагах, ни мерцание проложенной заходящим светилом солнечной дорожки на воде, ни отголосков цветущей сон-травы в ветре. Чтобы по-настоящему осознать, насколько тебе повезло родиться здесь, нужно все увидеть своими глазами и надежно запечатлеть в памяти. Именно так с 2018 года собирают свои «коллекции» сотрудники одного из крупнейших предприятий химической промышленности России - Тольяттиазота. При поддержке администрации и профкома компании, химики проводят пешие экскурсионные походы по Самарской области. Инициатором активного внутреннего туризма стал старший оператор ДПУ цеха 05А Рустам Загртдинов.

- Идея возникла в тот момент, когда я впервые повез своих родителей в Ширяево, - вспоминает Рустам. - Мама и папа 45 лет прожили в Тольятти и ни разу до 2017 года не побывали в этом прекрасном месте! Опросив своих тольяттинских друзей и коллег, с удивлением обнаружил, что две трети из них не были в Самарской Луке и других красивых местах области. А ведь такой туризм занимает минимум времени и денег. Зато позитивных эмоций - масса! Захотелось как-то популяризировать такой вид отдыха, да и не столько отдыха, сколько знакомства с природой, историей родного края. Это оказалось очень интересно - не только гулять по лесам, но и узнавать от нашего гида историю создания города Тольятти, легенды Жигулей, интересные факты из хроники больших строек: ГЭС, ВАЗа, химических предприятий.

Путешествие на Сокольи горы — любимый маршрут Рустама Загртдинова. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Пешком - 15 километров

Идея Рустама коллегам понравилась: желающих пойти в поход собралось около 50-60 человек. Решили путешествовать ежемесячно с весны до осени, пока позволяют погодные условия. Первые маршруты составляла экскурсовод и бывшая работница химического гиганта Ольга Корноухова. Потом прокладывать маршруты стал сам Рустам - за несколько дней до похода выезжал на нужную точку, осматривался, выбирал наиболее живописные места.

За летние месяцы 2018-го и 2019-го тоазовские химики-туристы открыли для себя Рачейский Бор, Сокольи горы, Молодецкий курган, Винновский монастырь и Часовню Люпова, а также побывали в Богатырской Слободе, на горе Светелка, в Каменной Чаше и в Ширяево. За день экскурсионная группа проходила около 15 км, а иногда и больше.

- Для меня самый красивый, сложный, интересный маршрут - это, несомненно, Сокольи горы, - признается Рустам Загртдинов. - Там и подъем в гору 250 метров, а она довольно крутая, и спуск в пещеры, и «жарка на сковородке» открытого карьера! А какие виды… Есть хорошая фраза, чтобы рассказать про такую красоту: «Не описать словами!»

Одними из тех, кто воодушевился идеей Рустама о пеших походах, стали Сергей и Ольга Егоровы. Сергей - старший мастер цеха № 25, а Ольга - переводчица цеха № 48. Паре нравится путешествовать и узнавать для себя что-то новое.

Сергей и Ольга Егоровы в Усолье заглянули в сельскую школу. Фото: ПАО «ТОАЗ»

- Пешие походы - это возможность побывать в местах, куда на машине не добраться, увидеть красоту и уединение природы, - рассказывает Ольга. - Также это вызов себе в плане выносливости. Здорово, когда ты проходишь определенный маршрут и говоришь себе: «О! Я смогла!». Ты искупался в речке, поел кашу, приготовленную на костре, посмотрел на небо, которое вдали от городских огней сверкает мириадами звезд. Это нечто, романтика! Можно посмотреть на Волгу с обрыва, с Волги - на слои гор: там видно, как пластами застывала лава. Попасть в гроты, увидеть родники. Это, кстати, особенно поражает - видеть, как из толщи камня сочится вода - чистейшая, сладкая, вкусная. Чудо!

Волжскими просторами можно любоваться бесконечно, особенно с высоты. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Очевидное невероятное

Супруги побывали во многих живописных местах губернии. Даже в овеянной фантастическими историями Каменной Чаше. Легенды приходят как из глубины веков, так и рождаются в наше время.

- Мои товарищи видели необъяснимое возле мертвого леса в Рачейке, - рассказывает Сергей. - Без видимой причины высокая трава на глазах расходилась волнами, будто к ним кто-то бежал, а на протяжении всей ночи слышался монотонный шум. Утром ничьих следов не нашли…

Стоит отметить, что на территории Рачейского бора более 30 памятников природы. Это мир таежного леса, валунов причудливой формы. Здесь, как говорят путешественники, чувствуешь себя первооткрывателем.

И Рустам, и супруги Егоровы сходятся в том, что жителям Самарской области очень повезло с природой. Рассказывать о красивых местах можно бесконечно, но лучше все-таки увидеть все своими глазами. Прошлым летом химикам от пеших походов пришлось отказаться из-за пандемии, но сотрудники Тольяттиазота очень надеются, что вскоре они снова соберут рюкзаки и отправятся в путь.

Гора Светелка покорилась любознательным тоазовцам.

СКАЗАНО

Юлия Петренко, заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот»:

- Идея пеших походов - это прекрасный способ популяризовать туризм среди горожан. На мой взгляд, подобные инициативы обязательно нужно поддерживать, что и сделала наша Компания. Я и сама была участником походов и очень рада такому полезному и познавательному времяпрепровождению. Ждем лета с предвкушением новых путешествий!