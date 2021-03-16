Красотка из Тольятти борется за сердце Тимати. Показываем ее лучшие фото

Тольяттинку Анастасию Леонову впечатлила бешеная энергетика Тимати Фото: Инстаграм

На днях на канале ТНТ начался 8 сезон популярного шоу “Холостяк”. На этот раз претендентки борются за внимание Тимати, известного рэпера, продюсера и предпринимателя. Одной из участниц шоу стала уроженка Тольятти Анастасия Леонова.

Оргромное количество подписчиков в инстаграме Анастасии легко объяснить Фото: Инстаграм

На многих ресурсах, включая сайт канала ТНТ, она представлена как петербурженка. Но сама Леонова в некоторых интервью говорила о тольяттинском происхождении, Тольятти значится в титре передачи, да и портфолио в Инстаграме не даст обмануть.

Карьера модели, похоже, началась еще в Тольятти Фото: Инстаграм

На фоне легко узнать Казанский собор в Петербурге Фото: Инстаграм

Девушке на данный момент 24 года, она модель и ведет популярный инстаграм с 661 тыс. подписчиков. В профиле Анастасии Леоновой указано, что она была финалисткой конкурсов красоты “Мисс Черноморское побережье”, “Красавица России” и проекта “Ты уникальная”. Интернет неохотно выдает информацию на этот счет. Тем более, что у девушки есть полная тезка из Иркутска, тоже участница конкурсов красоты. Однако мы нашли фото с проекта “Ты уникальная” 2014-го года, который, судя по всему, стал важным для модельной карьеры Леоновой. Есть подтверждение и участию в конкурсе “Мисс Черноморское побережье”.

Самая странная фотография Леоновой - с проекта "Ты уникальна" Фото: Инстаграм

Забавно, но в 2016-м Леонова появилась в австралийском журнале Maxim под фамилией Королева. За рубежом “гламурной модели из Петербурга” выдали щедрые авансы, назвав ее претенденткой на попадание в список самых желанных женщины России.

Австралийский филиал журнала возможно оказался прав в своем предположении Фото: Инстаграм.

По инстаграму можно сделать вывод, что Леонова нередко работала с фотографом Сергеем Корольковым, а также с Игорем Шеллером. У последнего есть канал на сайте OnlyFans, куда он выкладывает “фото и видео без цензуры, а также 18+ съемки”. Фотографий в стиле ню Анастасии Леоновой в открытом доступе нет.

Фото Анастасии Леоновой откровенны, но не чересчур Фото: Инстаграм.

Некоторые фото Леоновой пользуются особой популярностью Фото: Инстаграм

В августе 2019-го Леонова появилась в шоу Малахова, где в качестве эксперта рассуждала о нашумевшем деле об убийстве тревел-блогерши и эскортницы. “За все, девочки, рано или поздно приходится платить!” - писала она тогда в своем инстаграме. В феврале 2020-го Леонова снова появилась на телевидении, и опять говорила об оборотной стороне роскошной жизни.

"Холостяк" - не первое телешоу, в котором участвует модель Фото: Инстаграм

На момент написания материала последняя фотография в Инстаграме Леоновой показывает встречу с Тимати. Первая серия восьмого сезона “Холостяка” раскрывает мало подробностей. В ней есть эпизод, где Анастасия дарит Тимати черную розу и заявляет, что главное - искренность души.

Судьбоносный момент. А может и нет. Будет ясно из следующих выпусков Фото: Инстаграм

“Энергетика бешеная, энергетика волшебная. И она настолько сильная, что она поглощает”, - говорит Леонова в кадре о "звездном" холостяке. Ближе к финалу она выступает с выпадом против девушки пришедших на проект “просто распиариться”. Первый знак внимания Тимати, “роза осознанного выбора”, тольяттинке не достался.