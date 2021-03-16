Думая о будущем: когда стоит записаться к репродуктологу

Врач-репродутолог «Клинического Госпиталя ИДК» Динара Шакирова

Современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) продвинулись далеко вперед. Сегодня врачи, в большинстве случаев, помогают получить желанную беременность, даже если звучит слово «бесплодие». Кстати, ВРТ – это далеко не только программа ЭКО, как думают многие, а врач-репродуктолог нужен не только тем, кто столкнулся с репродуктивными сложностями. Подробнее о том, с какими проблемами помогает справиться этот специалист, рассказала врач-репродутолог «Клинического Госпиталя ИДК» Динара Шакирова.

- На самом деле вспомогательные репродуктивные технологии охватывают гораздо более широкий спектр возможностей, и применяются далеко не всегда при проблемах с наступлением беременности, а репродуктолог может помочь в нескольких ситуациях, - рассказывает Динара Шакирова.

«Отсроченное материнство»

Современные люди не спешат заводить детей. Кто-то строит карьеру, работает над материальным обеспечением семьи, кто-то ищет «своего человека». Но наши биологические часы не будут ждать.

- Действительно, сейчас есть стойкая тенденция к созданию семьи и рождению детей в более позднем возрасте. К сожалению, природа диктует свои правила - наши клетки соответствуют именно нашему биологическому возрасту. Чем старше мы становимся, тем хуже качество наших клеток и, соответственно, тем сложнее получить беременность и здорового ребенка, - отмечает Динара Шакирова. - Особенно остро это касается женщин. Пороговая отсечка в среднем до 35-36 лет. Поэтому если вы осознаете, что к этому возрасту не планируете стать мамой, это повод позаботиться о сохранении своего репродуктивного материала.

Поэтому на прием к репродуктологу часто приходят мужчины и женщины, которые планируют сохранить свой репродуктивный материал «на будущее», это называется отсроченное материнство и отсроченное отцовство.

Здоровые дети после победы над онкологией

Еще одна причина, по которой люди могут обратиться у репродуктологу - сохранение репродуктивного материала до начала лечения онкологического заболевания (онкофертильность).

- Эта тема сегодня тоже очень актуальна, но, к сожалению, немногие знают о такой возможности. Здесь остро стоит вопрос времени, на чаше весов жизнь человека, и это, безусловно, на 1 месте. Но с другой стороны, благодаря современным технологиям, врачи научились диагностировать онкологию на ранних стадиях, и многие пациенты успешно проходят лечение, после чего встает вопрос о качестве жизни и о рождении детей, если их нет, - обращает внимание врач-репродуктолог.

Динара Шакирова отмечает, что в такой ситуации ключевым фактором успеха является необходимость сохранения репродуктивного материала до начала лечения основного заболевания, ведь после прохождения курса химио-, лучевой терапии качество клеток резко ухудшается и часто безвозвратно.

- На мой взгляд, каждый пациент должен быть проинформирован об этом, проконсультирован репродуктологом совместно с онкологом, и сам принять решение. Для многих молодых пациентов возможность стать в последующем родителями, испытать счастье материнства или отцовства - это сильная мотивация для борьбы с болезнью.

В этой сфере пока есть ряд нерешенных правовых, этических, социальных и организационных проблем, но она активно развивается во всем мире. Направление онкофертильности находится на стыке двух специальностей: онкологии и репродуктологии. Для успешного развития данного направления необходимо тесное сотрудничество этих специальностей.

Дети без наследственных заболеваний

На прием к репродуктологу также приходят семьи, которые знают о наличии у них наследственных заболеваний и мечтают о здоровых наследниках.

- Благодаря проведению ПГТ- преимплантационного генетического тестирования эмбрионов в большинстве случаев таким людям можно помочь. Эта технология позволяет определить генетику эмбриона. В данной ситуации необходимо проведение программы ЭКО. Это может помочь семьям, в которых один из родителей имеет наследственное заболевание, или, к сожалению, уже есть больной ребенок, предотвратить повтора ситуации, - рассказывает Динара Шакирова.

После потери беременности

Еще одна причина, по которой пациенты могут обратиться к репродуктологу, - желание родить здорового ребенка после потери беременностей в анамнезе или при привычном невынашивании беременности.

- Здесь тоже к нам на помощь приходит генетическое тестирование. Это не исключает полного обследования пары и выявления других причин, но, тем не менее, сокращает время до рождения здорового ребенка. Генетическое тестирование позволяет заглянуть в генетику эмбриона и избежать прерывания беременности по медицинским показаниям в дальнейшем и этим предотвращает вмешательства в полости матки и травматизацию эндометрия, что важно для успешного вынашивания беременности в дальнейшем, - отмечает врач.

Каждый человек уникален, и в каждой конкретной ситуации необходима индивидуальная консультация.

- Каждая клиническая ситуация требует детального обсуждения непосредственно с врачом на приеме, где можно задать все интересующие вас вопросы, обсудить особенности проведения программы по сохранению репродуктивного материала и программы ЭКО, уточнить необходимый перечень обследования и многое другое, - приглашает на прием Динара Шакирова

Врач-репродутолог Динара Ринатовна Шакирова принимает пациентов в клиническом госпитале ИДК.

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