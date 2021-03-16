В регионе боятся, что может начаться завозная заболеваемость COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество случаев COVID-19 за сутки снижается, однако люди могут начать привозить заразу из отпусков. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 16 марта 2021

Статистика

Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области постепенно падает. На этот раз за 24 часа зафиксировали 235 новых случаев. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе – 52 437.

Больше всего новых случаев в Самаре – 99. Следом идут Тольятти (32 случая), Отрадный (30) и Сызрань (9). Весь список выглядит так:

- 99 в г. Самара

- 32 в г.Тольятти

- 30 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Волжском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Богатовском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Красноярском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе.

К сожалению, не обошлось без смертей. Скончались еще два пациента, у которых был подтвержденный COVID-19. Это 82-летняя женщина и 59-летний мужчина. У обоих были и другие заболевания.

Люди могут начать завозить коронавирус

Власти боятся, что люди начнут завозить COVID-19 из теплых стран после отпусков. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперштаба.

- Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной, - сказала Архипова.

Напомним, ранее медики заявляли, что в апреле этого года может начаться третья волна пандемии.