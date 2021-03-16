В регионе боятся, что может начаться завозная заболеваемость COVID-19.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество случаев COVID-19 за сутки снижается, однако люди могут начать привозить заразу из отпусков. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 16 марта 2021
Статистика
Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области постепенно падает. На этот раз за 24 часа зафиксировали 235 новых случаев. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе – 52 437.
Больше всего новых случаев в Самаре – 99. Следом идут Тольятти (32 случая), Отрадный (30) и Сызрань (9). Весь список выглядит так:
- 99 в г. Самара
- 32 в г.Тольятти
- 30 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Волжском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе.
К сожалению, не обошлось без смертей. Скончались еще два пациента, у которых был подтвержденный COVID-19. Это 82-летняя женщина и 59-летний мужчина. У обоих были и другие заболевания.
Люди могут начать завозить коронавирус
Власти боятся, что люди начнут завозить COVID-19 из теплых стран после отпусков. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперштаба.
- Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной, - сказала Архипова.
Напомним, ранее медики заявляли, что в апреле этого года может начаться третья волна пандемии.