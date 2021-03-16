Крафтовые или популярные: какие пенные напитки предпочитают самарцы и повлиял ли на выбор коронавирус

А что предпочитаете вы? Делитесь в комментариях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Самара – пивная столица России» - об этом буквально в один голос утверждают и рестораторы, и производители этого популярного напитка. В 2019 году Самара стала лидером по потреблению разливного пива, по мнению компанией «Эвотор»*. Фирма провела соответствующее исследование и вычислила, в каких регионах России чаще всего употребляют разливной пенный напиток. Оказалось, что самарцы за одно посещение магазина в среднем покупают 4,2 литра хмельного напитка. По этому показателю город на Волге обошел Хакасию (3,4 литра) и Краснодарский край (3,2 литра).

Добрые традиции

Пиво в Самаре действительно любят и ценят, сюда приезжают на дегустацию и экскурсии на пивоваренные предприятия гости из других городов и даже стран. Благосклонность горожан и доверие туристов к этому напитку, произведенному в Самарской области, легко можно объяснить, если вспомнить историю. Пивоварение, а вместе с тем культура употребления пенного, в Самаре складывалась веками.

- У нас пивоварения культура зародилась в 1840 году, еще до основания Жигулевского пивоваренного завода. Уже в 1860 в Самаре было шесть пивоварен. У нас самый большой пролив на душу населения в России. В Самаре культура пивоварения и потребления благодаря нашей истории и традициям имеют очень глубокие корни. Этот напиток демократичен и доступен, - отмечает ресторатор Евгений Реймер.

Кроме двух крупнейших предприятий - компании «Балтика-Самара» и Жигулевского пивоваренного завода – сейчас в регионе около 60 частных пивоварен. Поэтому в Самарской области любителям пенного напитка действительно есть из чего выбрать: ассортимент крафтовых и мейнстримных сортов очень богат.

На вкус и цвет

Даже самые привередливые любители пива в Самаре точно найдут что-то себе по душе. Однако, согласно исследованиям компании «Балтика», жители региона год от года все же отдают свое предпочтение классическому лагеру, но растет и интерес к другим вкусам – например, к светлым нефильтрованным сортам.

- Разливное нефильтрованное светлое – это мой выбор, а вот друзья, живущие в Бельгии, обожают фруктовые вкусы. Я больше по классике, - поделилась блогер и молодая мама Елена Мельникова.

Как отмечает ресторатор Евгениий Реймер, светлые сорта более «питкие», они легкие, пьются с удовольствием, что и делает их более популярными. Тут часто одним бокалом не обходится.

- Нефильтрованное пиво более плотное, хмельное. Например, бельгийского сорта, их можно выпить 1-2 кружки и этого будет достаточно, в то время как лагеры позволяют сделать церемонию употребления пива более продолжительной, - отмечает ресторатор - Умеренный интерес к нефильтрованному пиву всегда был. Его предпочитают более искушенные потребители или те, кто открыт для экспериментов. Вкусовые данные этих сортов более интересные.

Конец 2020 года показал рост интереса к пенному напитку у самарцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В моем окружении предпочитают как раз светлое нефильтрованное или крафтовое разливное. Выбор зависит от настроения, - делится наблюдениями шоумен и писатель Егор Злыгостьев. - Заметил, что в последнее время вырос выбор безалкогольных сортов. Обратил внимание, что «Балтика» вернулась к своим истокам и, как лет 20 назад, вновь предлагает различное безалкогольное пиво с ягодными или цитрусовыми вкусами. Сам пробовал безалкогольное нефильтрованное, очень недурно.

Увеличение выбора среди безалкогольных вариантов не может не радовать тех, кто любит наслаждаться пивом и при этом не хмелеть. О росте конкуренции в регионе в области безалкогольного пива говорят и результаты исследований компании «Балтика».

- Все более усиливается конкуренция на рынке безалкогольного пива в регионе, но, как и в целом по России, «Балтика» остается лидером продаж в этом сегменте в регионе, вдвое опережая других производителей. Одна из целей «Балтики» — обеспечить 100%-ю доступность безалкогольного пива в точках, где продается алкоголь компании, - отмечают эксперты компании. - Потребитель в Поволжье и на Урале по-прежнему предпочитает светлое пиво, но продажи демонстрируют рост интереса к нефильтрованным сортам - Kronenbourg Blanc, Carlsberg Unfiltered, «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное» в портфеле «Балтики».

Разливное или в таре?

Еще одна тенденция, которую выявили эксперты «Балтики», - сокращение продаж разливного пива в 2020 году. Вероятнее всего, это связано с ограничительными мерами, которые были введены в регионе в это время. Напомним, точки общественного питания в Самарской области не работали почти три месяца из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Зато, как отмечают рестораторы, конец года показал рост интереса к пенному напитку. Вероятно, после снятия части ограничений жители Самары стали чаще баловать себя любимыми напитками в ресторанах.

- Мы заметили, что самарцы стали больше пить пива. Причем спрос есть как на крафтовые варианты, так и на популярные, - отмечает президент ассоциации рестораторов Самарской области Алексей Бобков.

К примеру, в декабре в Самаре открылся еще один пивной ресторан, где представлено 20 сортов пива на кранах и 160 сортов в бутылке. Спрос превзошел ожидания владельцев и чуть не поставил в неудобное положение поставщиков.

- Гастрономия, ровно как пивное и винное направления (все то, где есть вкус), динамично развивается в Самаре, и мы многое для этого делаем. У нас идет большой пролив и дорогого пива, и популярного. Мы сначала создали эту пивную концепцию, а потом увидели, как пошли продажи, и были сильно удивлены. Наши поставщики не были готовы к таким объемам, - делится наблюдениями ресторатор Евгений Реймер. - За новогодние праздники выпили почти все наши запасы.

Эксперты компании «Балтика» также заметили, что жители Самарской области предпочитают напитки в ПЭТ-таре, но растет интерес и к баночному пиву.

- Я выбираю пиво в банках и стеклянных бутылках, однозначно и только так. Альтернативы одного и того же напитка в разной таре, к сожалению, обычно не бывает на полке. Особенно это проблема импортного пива или лимитированных выпусков, - с грустью отмечает Павел Тимашков.

К сожалению, ритейлеры не предоставляют информации о предпочтениях горожан при выборе алкогольных напитков.

- Если говорить о пиве в супермаркетах, то я предпочитаю бутылки, крышки которых легко откручивается вручную, - шутит инстаблогерша Елена Мельникова. – А если серьезно, мы предпочитаем разливное, потому что Самара хорошо развита сеть по продаже разливного пива. Когда к нам приезжают гости из других городов, всегда приятно удивляются выбору и цене.

В каждом районе Самары действительно широко представлены магазины по продаже разливного пива.

- Иногда, когда хочется очень вкусного пива, иду в одну крафтовую пивоварню и беру у них разливное - это стоит чуть дороже. Порой я довольствуюсь и бойлерным из пивной около дома - тоже недурный вкус, но проще и соответственно дешевле, - отмечает шоумен Егор Злыгостьев

Некоторые рестораторы отмечают, что пандемия сделала самарцев более чувствительными к стоимости, в том числе на пенные напитки. К аналогичным выводам пришли и эксперты компания «Балтика».

- Если раньше мы могли вместо закончившегося популярного светлого предложить что-то чуть дороже, и гости соглашались, то сейчас предпочитают подождать, пока мы пополним запасы, - отмечает президент ассоциации рестораторов Самарской области Алексей Бобков.

А вот сами горожане с этим не совсем согласны.

- Соотношение цена - качество всегда в первую очередь. Каждый уже по привычке ищет в магазине ценники со скидкой. Но теперь я ищу что-то не сильно дорогое среди крафта или на полке с импортным пивом, - отмечает самарец Павел Тимашков.

А что предпочитаете вы? Изменились ли ваши вкусы из-за пандемии? Делитесь в комментариях.

*«Эвотор» - ИТ-компания, лидер технологической трансформации в малом и среднем бизнесе. Эвотор входит в экосистему Сбера.