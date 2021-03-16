Подготовка к весне: где в Самаре сделать прививку против клещевого вирусного энцефалита

Чтобы клещи не испортили отдых на природе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Прогулки по лесу, пикник в парке, шашлыки на даче. Всем этим совсем скоро мы снова сможем наслаждаться. Но долгожданный отдых на природе может омрачиться укусом клещей. Опасность такой неприятности в высокой вероятности заразится клещевым энцефалитом. Как обезопасить себя, а главное своих детей, узнали у врача-педиатра Ирины Зароченцевой.

Специалисты отмечают, что с каждым годом количество пострадавших от клещевого энцефалита растёт. При этом около 80 % заболевших – жители городов.

- Клещевой энцефалит относится к опасным и тяжелым нейроинфекционным заболеваниям, приводящим к инвалидности или смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, - рассказывает Ирина Зароченцева. - Это заболевание, характеризующееся повышением температуры и сильными головными болями, поражает клетки головного и спинного мозга, вызывает паралич и может привести к коме.

Клещевой энцефалит - вирусная инфекция, которая не имеет патогенетического (направленного на уничтожение возбудителя) лечения.

- Вакцинация остаётся единственной достаточно надёжной мерой борьбы. У вовремя привитого человека заболевание либо не возникает вообще, либо протекает легко и без осложнений, - отмечает врач. - Использующийся для экстренной профилактики человеческий иммуноглобулин (тот самый, который вводят после укуса) имеет высокую стоимость по сравнению с вакцинацией, и кроме того, не показал достаточной эффективности и применяется только в РФ, поэтому вакцинация – наиболее эффективное средство.

Сделать необходимую прививку и обезопасить себя и близких можно, например, в Центре иммунопрофилактики «Мать и дитя-ИДК».

- Мы используем вакцину российского производства «Клещ-Э-ВАК». Прививаться можно взрослым и детям от 1 года. Если вы прививаетесь впервые, то вам необходимо сделать две дозы с интервалом 1 месяц и более. Формирование качественного иммунного ответа происходит после 2 дозы через 10-14 дней. Возможна вакцинация по экстренной схеме с интервалом между дозами 2 недели, но она считается чуть менее эффективной, - добавляет Ирина Зароченцева.

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