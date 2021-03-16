Глава самарского минздрава Армен Бенян рассказал об уроках пандемии, вакцинации и третьей волне коронавируса

Каким был пандемийный год в Самаре?

Год назад в Самарской области нашли первых больных коронавирусом. В официальную статистику их внесли 16 марта 2020 года, в больницу положили несколькими днями ранее. Тогда, весной двадцатого года, казалось, что вирус удастся остановить где-то на подступах, на границе. И единичными случаями заболеваемость ограничится. Оптимисты ошибались. Сейчас, спустя год коронавируса, министр здравоохранения региона Армен Бенян на радио «Комсомольская правда» прокомментировал те уроки, которые преподнесла инфекция, и рассказал, а что же нас ждет дальше.

"Коронавируса боялись все"

Когда вы впервые услышали о COVID-19? Ожидали, что все будет так масштабно?

Первые информационные сообщения появились еще в конце 2019 года, потом они обрастали разными подробностями, достоверными и не очень, в 2020 году уже у нас внутри была некоторая тревога, осознание того, что предстоит великая борьба. К весне ожидания оправдались, мы получили, как и весь мир, пандемию. И в Самарской области появились первые пациенты. Год жизни с коронавирусной инфекцией научил тому, что многие прогнозы не сбывались и ощущения оказывались ложными. Человеческий разум всегда настраивается на лучшее, но нужно готовиться к худшему. Хотелось, чтобы все закончилось и не начиналось, но мы понимали, что для того, чтобы справиться, нужно будет очень много работать.

Помните первого пациента с коронавирусом?

Это была середина апреля, я еще работал главврачом больницы им. Середавина, к нам поступил пациент с пневмонией в пульмонологию. Уже тогда всех обязательно тестировали, и ему провели анализ и получили положительный результат. Это был первый пациент, которого мы не отправили ни в одну из существующих инфекционных больниц, начали создавать условия у себя. Мы поняли, что угроза не мифическая, реальная. И стали действовать, работать. И на следующем шаге мы стали больницу по блокам готовить к приему большого количества пациентов. Затем здесь появился инфекционный госпиталь.

Армен Бенян рассказал о работе в пандемию Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Год назад коронавируса боялись панически. У врачей тоже был страх?

Врачи и медсестры - такие же люди, как все. Конечно, мы работаем в условиях экстренной медицины, понимаем, что каждый следующий пациент потенциально может оказаться тяжелым. Но здесь добавлялся еще больший эмоциональный фон. Мы же не просто работали в красной зоне, мы столкнулись с теми же ограничениями, с невозможностью видеть семью, нормально жить. И все это еще и в костюмах, очках, защитных масках. Было тяжело психологически. Мы разговаривали с каждым врачом, медсестрой, санитаркой, старались найти слова, помочь, обеспечивали всеми средствами защиты. Был страх заболеть, умереть, это шло и от неизученности предмета. Но я могу сказать, что все это удалось преодолеть. Сейчас психологическое состояние всего персонала нормальное, позволяет выполнять свои обязанности.

Сейчас выявляют в разы больше заболевших, чем год назад. Но воспринимается это спокойнее. Привыкли?

- В меньшей степени привыкли, в большей степени разобрались. Год назад были неизвестность и ожидание, муха казалась слоном, так и оказалось. Но сегодня эти масштабы не кажутся столь пугающими, так как есть инструменты управления конкретным заболеванием и пандемией в целом. ПЦР диагностика сегодня проводится в 16 лабораториях, ее мощность 17 тыс. исследований в сутки. Купили пять компьютерных томографов по разным программам за год, в среднем в день на одном из них проводится около 50 исследований. Есть вся необходимая база лекарственных препаратов, актуальных рекомендаций. Мы понимаем, что нужно делать.

"Мы должны работать на опережение"

Но сегодня все чаще начинают говорить о возможности третьей волны? Ее не опасаетесь?

Безусловно, мы должны продолжать бороться с инфекцией. Еще ничего не завершено. Да, началась вакцинация, да мы привили более 130 тыс. жителей области, но план более полутора миллионов, пока не достигнем этих показателей не можем расслабляться. Я не знаю, когда вообще наступит возможность для расслабления. По мне - никогда! Но то, к чему мы стремимся - работать в планомерном, упреждающем порядке, не в режиме все бросай и беги.

Что касается волн. Это ведь что-то, связанное с водными объектами. Больше волна, меньше - не столь важно. Для нас важно, что эпидемия - это в принципе наличие такого водного объекта. И не надо ждать, какой будет волна, нам нужно осушить эту реку. Сделать так, чтобы ситуация была управляемой. Вирус останется, но также, как и многие другие болезни, под него будет выделено определенное число коек в системе здравоохранения.

То есть мы никогда не снимем маски?

Чудо не случается само по себе, чудо случается, когда есть предпосылки к этому. И только наша предельная готовность может создать стабильную обстановку, когда можно будет вернуться к определенным нормам жизни. Но что такое нормы? Ношение маски тоже может стать нормой, и во многих странах это не рассматривается как что-то ущемляющее права человека. Лучше дожить до ста лет в маске, чем не дожить до пенсионного возраста пренебрегая всем этим.

Вакцинация поможет в этом? Как она проходит в регионе?

Очень масштабная идет прививочная кампания. Сейчас уже полностью завершили вакцинацию более 80 тыс. человек, 55 тыс. человек сделали пока только первую часть прививки. У нас план - привить более 1,5 млн человек, это 60 % населения, имеющие показания к вакцинации. Мы, конечно, ждем увеличения поставок вакцины. К концу марта придут 19 мобильных комплексов, которые позволят приехать в самый отдаленный населенный пункт. С теми мощностями, которые у нас есть, мы можем делать 10 прививок в рабочий день, если поставки будут стабильными. С такими темпами на вакцинацию половины населения нужно более 5 месяцев.

В первую очередь мы стремимся вакцинировать людей старше 65 лет, тех, кто больше всего подвержен рискам осложнений и тяжелого течения болезни. Сегодня 54 % привитых это граждане старшего возраста.

А болеть они стали чаще?

В статистике возрастных групп существенных изменений нет. Чаще болеют представители работоспособного населения, потому что у них больше всего контактов. Дети болеют незаметно, среди детей много носителей, которые обуславливают заболеваемость среди старших возрастных групп, старшие всегда под контролем, мы их практически всех госпитализируем на опережение, чтобы минимизировать риски развития осложнений.

Меньше стало тяжелых случаев - пусть немного, но все так. Было 10 %, стало 8 %. Но и это не дает повода расслабляться. Для каждого заболевшего человека это большой риск осложнений. История каждого человека уникальна и должна закончиться выздоровлением.

Давайте подведем итоги коронавирусного года. Он был тяжелый, но ведь мы многому научились?

Мы поняли, что можем быстро мобилизоваться. Все работали в одном порыве. Губернатор делал вместе с главврачами обход, вместе с вице-премьером мы утверждали дизайн костюмов. Второе - мы многое получили в качестве «наследства». Это и новое оборудование, и улучшение инфекционного направления. В этом году достроят стационар в Сызрани, начнется строительство нового корпуса детской больницы на Шверника, этого не было последние 30-40 лет. И все, что было внедрено, останется с нами. Врачи получили новый опыт, студенты и ординаторы смогли учиться у лучших, работать с ними плечо к плечу. Я надеюсь, что все это обязательно останется с нами, будет способствовать развитию здравоохранения.