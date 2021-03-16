«Вернулся из-за границы, все было нормально»: один из первых самарцев с Covid-19 встретился со своими врачами спустя год

Прошел целый год, как одного из первых самарских пациентов успешно вылечили от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская городская больница №6 первая, кто начал принимать больных с подозрением на COVID-19 в регионе. 16 марта медработники встретились с одним из первых своих пациентов, который поступил в больницу с коронавирусной инфекцией.

- Ковидный госпиталь для взрослых на базе нашей больницы открылся в марте прошлого года. В основном поступали молодые трудоспособные люди, которые болели относительно не тяжело. Уже потом к нам начали поступать более тяжелые пациенты, - вспоминает заведующая инфекционным отделением больницы Елена Кунцевич.

Для врачей это время было очень сложным. Во-первых, это были непривычные противочумные костюмы, а во-вторых – болезнь новая, поэтому осваивать методики лечения приходилось прямо на ходу.

Денис Истринь был в числе первых, кто попал в отделение с коронавирусом. За три недели до этого, он вернулся из-за границы. Через какое-то время у мужчины поднялась температура, и жена повезла его в больницу с подозрением на воспаление легких.

- Разговоры о коронавирусе уже тогда ходили, в больнице у меня взяли тест. После чего, ко мне в палату пришли медики в защитных костюмах, и началось мое усиленное лечение, - рассказывает Денис Истринь.

В реанимации мужчина пробыл около 10 дней. Денис с ужасом вспоминает ежедневные капельницы, таблетки и уколы в живот. Около двух недель пациент находился в больнице, но даже после выписки он все еще чувствовал слабость и недомогание.

- В течение месяца я старался восстановиться - много катался на велосипеде, старался по возможности заниматься физкультурой. Примерно через месяц вернулся к нормальной жизни, - говорит Денис.

Пациенты первого ковидного госпиталя, на базе Самарской городской больницы №6, безмерно благодарны медицинским работникам за ежедневную борьбу с коронавирусом и за спасение тысяч жизней самарцев. Врачам и пациентам было морально тяжело, ведь никто из них первое время не знал, что будет дальше. Несмотря на все трудности, общими усилиями жители Самары справились с тем сложным периодом весны 2020 года.

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