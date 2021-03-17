Какие преимущества дает зарплатная карта ПСБ для военных

Карта выпускается только для Министерства обороны РФ, его подведомственных организаций и силовых структур России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Быть военным значит быть образцом мужества и отваги, посвятить свою жизнь Родине. Но служба - это не только обязательства, но и привилегии. Одна из них - возможность оформить зарплатную карту «Сильные люди. Тариф особого назначения» банка ПСБ, опорного банка оборонно-промышленного комплекса России. Главное ее преимущество - прозрачные и четкие условия, дополнительные возможности и семейные бонусы. Карта выпускается только для Министерства обороны РФ, его подведомственных организаций и силовых структур России.

КОМИССИИ ОТСТУПАЮТ

Военнослужащие ежедневно ставят на первое место интересы страны. Они готовы отправляться в командировки на службу в любой момент и любое место. Для таких ответственных клиентов банк ПСБ предлагает уникальные условия - возможность снимать наличные до 1 млн рублей в месяц в любом банкомате без оплаты комиссии* . Кроме того, до 100 тысяч рублей можно быстро и удобно перевести в личном кабинете интернетбанка по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Здесь же, в интернет-банке, есть возможность легко, а главное без переплат, в н е ст и платежи за коммунальные услуги, сотовую связь, оплатить штрафы ГИБДД, налоги и другие платежи. Перед держателями карт «Сильные люди. Тариф особого назначения» отступают все комиссии, что помогает значительно сберечь семейный бюджет.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ ВО ВСЕМ

С картой банка ПСБ можно не только экономить, но и приумножать. Процент на остаток или кэшбэк? Как будут начисляться ежемесячные бонусы, можно выбрать самостоятельно**. 4 % кэшбэка на покупки в 3-х повышенных категориях товаров: супермаркеты, АЗС, аптеки, фиксированный кэшбэк 1 % начисляется на все остальные категории товаров, или 4 % на остаток по карте. Процент или кэшбэк начисляется кэшбэк-баллами при общей сумме покупок по карте от 5 тысяч руб. в месяц.

Начисление баллов происходит не позднее 20-го числа следующего месяца. Максимальная сумма начисления - 5 тысяч баллов в месяц. Перевести баллы в рубли можно в любое время через мобильный или интернетбанк и в любом количестве по курсу: 1 балл = 1 рубль.

Кстати, это не единственная возможность увеличить довольствие. Ежемесячно при покупках в магазинах партнеров платежной системы «Мир» при подключении к программе лояльности на сайте privetmir.ru может вернуться до 20 % в виде кэшбэка***.

БОНУСЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Еще одно преимущество карты «Сильные люди. Тариф особого назначения» от банка ПСБ точно оценят люди семейные. Ведь благодаря этому предложению военные могут бесплатно оформить четыре дополнительные карты для членов семьи: для жены, детей и родителей. Все карты будут привязаны к единому счету, а значит, что его владелец сможет узнать, кто, сколько и куда тратит.

Важное дополнительное преимущество - возможность «настроить» каждую карту. Например, выбрать лимит на снятие наличных или оплату покупок картой. Платить за обслуживание карт не придется.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ОТСТАВКЕ

При выходе на пенсию держатели карты «Сильные люди. Тариф особого назначения» могут оставить банковскую карту у себя и получать на нее пенсию. Все преимущества при этом остаются. ПСБ также предлагает банковские карты для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий и военнослужащих предпенсионного возраста (35 лет и старше). Так пенсионеры силовых структур наряду с основными преимуществами классической пенсионной карты получают дополнительные преференции. К примеру, они могут без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков до 50 тысяч рублей ежемесячно.

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* Обращаем ваше внимание на возможность других банков устанавливать лимиты на снятие наличных в своих банкоматах.

** Для получения кэшбэка и процента на остаток необходимо самостоятельно выбрать бонус в мобильном или интернет-банке и указать электронную почту. При первом выборе бонуса происходит подключение к программе лояльности «Кэшбэк», в рамках которой происходит начисление процентов на остаток и кэшбэка. Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Начисление кэшбэка по карте или процента на остаток проходит при общей сумме покупок по карте от 5 000 руб. /мес.

*** Список партнеров и подключение к программе лояльности по ссылке: www.privetmir.ru Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кэшбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кэшбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кэшбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц ПАО «Промсвязьбанк», вы можете на сайте банка www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.