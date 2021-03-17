Как сейчас живет бортпроводник, спасший десятки людей после авиакатастрофы в Самаре

Олег Космачев после случившегося так и не смог сделать нормальную карьеру в авиации Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Салон разорвало на части

17 марта 2007 года в Самарской области был ознаменован жутким ЧП. В местном аэропорту Курумоч разбился самолет Ту-134, летевший из Сургута в Белгород. Шесть пассажиров рейса 471 погибли, 23 получили ранения. Жертв могло бы быть больше, если бы не помощь со стороны. Наряду со спасателями людей вытаскивал из горящих обломков нижегородский бортпроводник Олег Космачев. Даже спустя 14 лет он хорошо помнит ту трагедию.

— Была суббота, полет проходил хорошо. Я только устроился недавно туда, был еще, по сути, стажером. В тот день мы летели по рейсу «Сургут-Самара-Белгород» и как раз шли на посадку, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Олег. — Я находился в хвостовой части самолета, когда мы задели что-то крылом. Сначала даже никто не понял, что случилось.

Салон буквально разорвало на части. Там началась паника — все свалились в кучу, дети кричат, взрослые стонут от боли, кто-то уже мертв. Разлитый повсюду керосин навевал страшные мысли — взрыв мог произойти в любой момент.

Последствия ЧП оказались жуткими Фото: скриншот

— Шок, паника — все присутствовало, но оставалось только терпеть. Надо было людей вытаскивать. В месте, где перерезало фюзеляж, шесть человек погибли сразу, — продолжает наш собеседник. — Я помогал тем, кому нужна была моя помощь. Спасатели нас нашли через 20 минут, потому что туман был страшный. Они уже спецсредствами работали, я — своими силами.

Действовать приходилось быстро. Моменты сохранились в памяти, но не до конца:

— Вытащил одного, бегом за следующим. Проносил людей через запасной выход. Кто мог, основная масса, выбрались сами. Я возвращался за теми, кого зажало и прижало, кто находился без сознания. Мальчишка, как я понял, с пожарной части, помогал. Помню почти всех, кого спас. Сбился на 19-ой. Это была стюардесса. На руках дотащил ее до скорой помощи, а дальше уже «поплыло».

Награда не нашла своего героя

Бортпроводник и сам получил травмы, но они были менее тяжелыми, чем у некоторых других членов экипажа. Впрочем, повреждения позвоночника, обожженные дыхательные пути, травмы таза — все это так и не позволило штурману по специальности сделать достойную карьеру в небе.

Сейчас Олегу 46 лет. Он живет в поселке Линда нижегородской области — с супругой Ириной и 16-летним сыном Тимуром.

Сейчас Олег работает в такси, некоторое время он преподавал ОБЖ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Со школы недавно уволился. Там я преподавал ОБЖ и вел уроки патриотического воспитания. Сейчас занимаюсь извозом, работаю в такси, — рассказывает Олег. — После той катастрофы я трудился на МИ-26, но по состоянию здоровья ушел.

С теми, кто был в том самолете, мужчина почти не общается.

— С командиром Зубковым иногда созваниваемся. Общались с инженером Сашкой Муратовым, но он умер в прошлом году. Саша — герой. Успел отключить питание. Благодаря ему не взлетело все на воздух, — признается он.

Воспитанники мужчины считают, что ему зря не дали звание Героя России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несмотря на хвалебные разговоры и отзывы, землякам Олега Космачева, да и ему самому, как офицеру запаса, обидно, что его официально так и не признали героем России. Сразу после ЧП об этом трубили везде и всюду. Его приглашали на телевидение и концерты, но только разговорами все и закончились. Награды удостоились многие участники тех событий, но не Олег. Многочисленные обращения супруги Космачева и его сослуживцев — в адрес компании «Ютэйр», Росавиацию и прочие структуры — заканчивались отписками. Возможно, повлияло то, что расследование случившегося длилось несколько лет, а после тему такой федеральной катастрофы никто уже не хотел вспоминать. В то же время близкие бортпроводника не оставляют надежд на то, что его героический поступок все-таки оценят по достоинству.

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