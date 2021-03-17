«Это надругательство над героями!»: в Оренбурге юные вандалы осквернили памятник Юрию Гагарину

Памятники великому летчику-космонавту осквернили несколько подростков Фото: скриншот

Незадолго до 60-летия Дня космонавтики в Оренбурге случились неприятности с памятником Юрию Гагарину. 16 марта неизвестные подростки осквернили монумент человеку, который первым вышел в открытый космос. Сейчас хулиганов ищут правоохранители.

— Все произошло в одноименном сквере на проспекте Гагарина. Памятник Юрию Гагарину подвергается нападению вандалов уже во второй раз, — рассказывают в администрации города.

Как уточняют в мэрии, с постамента сорвали гранитные плиты. После этого их разбили. Все это попало на камеры наблюдения, установленные на соседнем здании. То, что дети сделали такое в юбилейный год, просто шокировало местных жителей и вызвало у них бурю негодования.

Повреждения у памятника весьма серьезные ФОТО: администрация Оренбурга

— Знаковая для всего прогрессивного человечества дата первого полета человека в космос будет отмечаться 12 апреля. Юрий Гагарин для Оренбурга всегда был не просто покорителем космоса, а родным человеком, оренбуржцы искренне считают его «своим» и гордятся тем, что он учился и жил здесь, — говорят чиновники.

По мнению местных властей, повреждение памятника Гагарину — это не просто разбитый гранит, это надругательство над историей и героями страны.

Поступок неизвестных не останется безнаказанным. Уже сейчас полицейские начали проверку по факту произошедшего. Силовики устанавливают личности нарушителей закона. Определить объем повреждений и устранить последствия инцидента предстоит департаменту градостроительства и земельных отношений Оренбурга.