Ставка на «удаленку»: как пандемия ускорила переход банковских сервисов на дистанционные каналы и что это дает клиентам

Пандемия коронавируса ускорила переход банковских сервисов и услуг в онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса ускорила переход банковских сервисов и услуг в онлайн. Благодаря этой перестройке кредитным учреждениям удалось не только остаться на плаву в сложный карантинный год, но и существенно нарастить показатели. Как рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков, по итогам работы в 2020 году общий кредитный портфель банка вырос на 22% и составил 146 млрд рублей. При этом портфель привлеченных средств клиентов всех сегментов за это времяувеличился на треть и на начало 2021 года достиг показателя в 176,5 млрд рублей.

Поддержали бизнес

По словам руководителя ВТБ, наибольший ростдостигнут в корпоративном блоке – объем кредитов бизнесу региона вырос на четверть, до 81 миллиарда.

- Серьезную роль в 2020 году играли программы господдержки, - пояснил Максим Папков. – Кредитный портфель по ним за 2020 год составил 13,5 миллиардов рублей, в том числе 3,8 – по программе Минэкономразвития, 1,8 млрд – по линии Минсельхоза, 1,2 млрд – на поддержку занятости во время пандемии и 3,3 млрд – кредиты системообразующих предприятий. В этом году мы продолжим работать в рамках госпрограмм: с 9 марта ВТБ начал выдавать займы бизнесу под 3% годовых на восстановление предпринимательской деятельности.

Ставки ниже – спрос выше

Активно работал ВТБ в Самарской области в 2020 году и с частными клиентами. Кредитный портфель физлиц за 12 месяцев вырос на 17% и составил 65 млрд рублей.

- Наибольший прирост мы зафиксировали в сегменте ипотечного кредитования – почти на 30%, мы выдали более 8,5 тысяч жилищных займов на 15,3 млрд рублей, - рассказал Максим Папков. –Таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря рекордному снижению процентных ставок.По данным ЦБ РФ, за 2020 год средняя ставка по всем типам ипотечных кредитов в Самарской области опустилась более чем на 2 п.п. по сравнению с прошлым годом – до 7,83%.В связи с этим большим спросом пользовалась программа рефинансирования – в прошлом году ей воспользовались 2,7 тысяч жителей региона.

В сегменте автокредитования продажи в 2020 году сохранились на уровне 2019 года.

- Однако по итогам января и февраля 2021 года мы видим, что продажи по этому направлению начали расти и уже опередили показатели допандемийного периода – рост на 67% по сравнению с первыми двумя месяцами предыдущего года. Во многом на это повлиял отложенный спрос населения – многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года, и мы рассчитываем на ее дальнейшее продление, - поделился Максим Папков.

Инвестиционные инструменты – тренд рынка сбережений

Интересные тенденции отметили в ВТБ относительно привлеченных средств частных клиентов. Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ, а значит – и ставки по депозитам – весь год снижались, портфель в этом сегменте не только не снизился, но и вырос на 4%, достигнув 77,7 млрд рублей. По-настоящему серьезный прирост на этом фоне показал инвестиционный портфель – число тех, кто решил воспользоваться альтернативными инструментами вложения средств, значительно увеличилось. Инвестпортфель прирос на 62% и составил 41,8 млрд.

Через цифровые каналы

Особое внимание ВТБ в Самарской области в 2020 году уделял развитию цифровых каналов и сервисов – как для предпринимателей, так и для физлиц. Так, например, у бизнесменов появилась возможность проводить оплату через QR-коды – при таком способе оплаты комиссия ниже, чем при эквайринге и нет необходимости использовать карты и терминалы. А в обновленном приложении для частных пользователей «ВТБ Онлайн» добавилось около 50 удобных сервисов – в том числе снятие денег без карты, оплата штрафов ГИБДД, проведение платежей через QR-коды и многое другое.

- Нашей основной задачей сейчас остается повышение качества и доступности продуктов и услуг для населения, - отметил Максим Папков. - В прошлом году мы реализовали возможность дистанционного оформления ипотеки и автокредитов, а доля цифровых операций в офисах достигла 50%. Мы ставим перед собой амбициозную задачу - к 2022 году 100%продуктови услуг оформлять онлайн. Также мы активно развиваем свои дистанционные каналы для предпринимателей и предоставляем им доступ к цифровым платформам, которые помогают эффективно вести свое дело.