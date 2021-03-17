Прививка от энцефалита в Самаре: когда и где делать, сколько стоит

В Самарской области большая часть районов находятся в зонах природных очагов клещевых инфекций Фото: pixabay.com

Почему прививку от энцефалита нужно делать уже сейчас

Обычно клещи в Самарской области начинают проявлять активность не раньше апреля, но бывает, когда первые “укушенные” появляются в больницах уже в марте и даже в феврале. Погода в 2021-м году такая, что паразиты вряд ли проснутся рано. Им нужна стабильная плюсовая температура, которой в губернии пока нет. Однако прививку от клещевого энцефалита в Самаре делать уже пора. Ведь вакцинирование проходит в три этапа. Достаточный иммунитет формируется через две недели после второй прививки. Притом между уколами должно пройти от одного до трех месяцев.

То есть, если первая инъекция случится в середине марта, срок второй придет как раз к началу сезона клещей, а в полную силу защита станет работать на майские праздники

Финальная, третья, доза вакцины, вводится через 9-12 месяцев. Затем “освежать” иммунитет к клещевому энцефалиту предстоит один раз в три года. Для ревакцинации будет достаточно всего одного укола. К сожалению, прививку от боррелиоза, еще одного опасного заболевания, переносимого клещами, не предлагают.

Чтобы подцепить клеща, не обязательно самому ходить в высокой траве. Принести паразитов в дом могут и домашние животные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где сделать прививку от клещевого энцефалита в Самаре

В 2020-м году из-за коронавируса в клиниках Самары были приостановлены работы по плановой вакцинации. И в прошлый сезон дачникам и любителям природы приходилось надеяться на свою бдительность. Да и за город, если помните, весной выехать могла только часть горожан.

Сейчас в Самаре сделать такую прививку снова легко.

Вакцинация от клещевого энцефалита по ОМС возможна в том случае, если в регионе зафиксирована эпидемия заболевания. Однако Самарская область входит в число эндемичных, 26 районов ее относятся к числу опасных. Это значит, что здесь без вопросов сделают прививку от энцефалита бесплатно детям и взрослым. Если только в медицинском учреждении сама вакцина будет в наличии.

Не получится по ОМС - не беда. Сделать прививку от клещевого энцефалита в Самаре в 2021 году готовы десятки частных клиник. Цены на услугу “не кусаются” и в большинстве случаев не достигают 1000 руб.

Следует отметить, что прививку выгодно делать не только с точки зрения своего спокойствия, но и экономической. С прошлого года проверку клеща, который укусил человека, нельзя провести по ОМС, она доступна только платно. По прейскурантам Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области стоимость исследования паразита на переносимые заболевания сопоставима со стоимостью прививки. Но в частных клиниках, куда зачастую территориально удобнее обратиться, такие анализы могут влететь в копеечку.

Больше информации об угрозе энцефалита и боррелиоза в Самаре - в нашем тексте о самых опасных “клещевых” районах губернии.