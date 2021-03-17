Крымская весна - 2021 в Самаре: что будет, как ее отметят, где пройдут мероприятия

В этом году акция "Соединяя сердца!" состоится в оффлайн-формате, но масштабных флешмобов и концертов не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта. В прошлом году большой праздник на площади Куйбышева был отменен, а программа мероприятий - существенно урезана из-за введения режима самоизоляции. На этот раз пандемия не помешает отметить седьмую годовщину возвращения полуострова в границы России. Однако порядок празднования теперь скорректирован под современные требования Роспотребнадзора. Крымская весна 2021 в Самаре состоится без переноса, 18 марта. Но не как фестиваль, имеющий центральную площадку, а как общественная акция, которая охватит десятки локаций на территории региона.

Акция “Соединяя сердца!” 2021 принесет праздничные мероприятия в 37 муниципальных образований. Они пройдут в торговых центрах, домах молодежи, библиотеках, МФЦ, учреждениях культуры. А в Самаре акция развернется в 22 локациях. Среди самых заметных заявлены железнодорожный вокзал, торговые центры и комплексы “Амбар”, “Космопорт”, “Аврора”, Самарская универсальная научная библиотека, музей им. Алабина.

Крымская весна 2021 в Самаре будет непохожа на акции прошлых лет. Народные гуляния на этот раз заменят активностями с образовательным уклоном, для более скромного количества участников. Например, гости смогут собрать на скорость магнитный паззл - карту России, ответить на вопросы викторины “Наша Крымская весна 2021”, записать видеопоздравление с праздником для соцсетей. Активные и эрудированные получат маленькие, но приятные призы - магниты, стикерпаки, календари. Некоторые мобильные точки будут оснащены тематическими фотозонами акции “Соединяя сердца!”. В них можно будет сделать снимки рядом с символом праздника, подснежником, и хэштегом #Крымская_весна.