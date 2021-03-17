Ребенок чудом выжил, провалившись под землю: откуда в Самаре появляются открытые люки и что делать

В этот раз трагедии удалось избежать. Но надолго ли?

В Самаре чудом удалось избежать страшной трагедии: мама с ребенком гуляли на улице Гастело. В какой-то момент ребенок подбежал к сугробу, скатился с него ... Но внизу зияла дыра открытого колодца. Именно туда и угодил школьник. Мама тут же кинулась к мальчику попыталась поймать его и сама тоже провалилась внутрь. Но падение малыша удалось смягчить, впрочем, выбраться сами самарчанка с сыном не смогли. Им понадобилась помощь спасателей.

На место ЧП приехали следователи, которых ждал неприятный сюрприз - неподалеку нашлось еще несколько открытых колодцев. А ведь каждый становится настоящей ловушкой для детей, животных и для взрослых в том числе. Что же происходит в Самаре и почему на пути горожан так много опасностей? В поисках ответа на вопрос, откуда берутся открытые люки в Самаре и что с этим делать, мы обратились к сотрудникам РКС Самара. Те отметили, что проблема гораздо страшнее, чем кажется.

- Именно этот колодец мы осматривали буквально в январе 2021 года. 17 февраля здесь устранили засор - в этот момент крышка была на месте. А вот теперь мы выясняем, что крышки украли сразу с трех тепловых камер и с этого колодца. Это возмутительная ситуация. Сейчас мы закрыли все колодцы и подали заявление в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, по чьей вине произошёл несчастный случай, - рассказывают в РКС -Самара.

О проблеме воровства крышек от канализационных люков в компании рассказывали уже не раз. Здесь призывали принять закон, который бы запретил приемщикам лома брать такой металл. Правда самарцы отмечают, что сдать подобные крышки и так затруднительно. Но преступники находят выход, распиливая их.

В компании рассказали, что проверяют колодцы не реже одного раза в месяц, но от воровства это не спасает.

- Нужно на законодательном уровне запретить приём в лом крышек колодцев даже в разбитом виде. «РКС-Самара» неоднократно говорили об этом на всех уровнях, обращалась к общественности и органам власти с открытым письмом, - считают в компании.

Каждый житель может помогать в предотвращении трагических ситуаций: об отсутствии крышек нужно сообщать в компанию РКС-Самара. Здесь уже разработали временные крышки, специальные замки, приспособления, которые не дадут провалиться в колодец.