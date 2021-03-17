Врач-педиатр развеял мифы о грудном вскармливании

Разбираемся, где мифы, а где правда

И чего только не услышат молодые мамы о кормлении грудью! Где правда, а где лож, разбирались вместе с врачом-педиатром клиники «Мать и дитя» в Новокуйбышевске Анной Маковой

Миф 1: Чтобы было молоко, нужно пить чай с молоком или сгущенкой, а чтобы молоко было питательным, маме нужно есть грецкие орехи, сливочное масло и жирную еду.

- С питанием мамы связаны самые распространенные мифы. Рацион у кормящей женщины должен быть сбалансированным, полноценным и разнообразным. А питье по жажде, - объясняет Анна Макова. - От избытка воды могут быть отеки, а отек груди может вызвать лактостаз. Что касается молока, рекомендуемая норма для кормящей мамы в день - 200 мл. Молоко вырабатывается не из того что мы едим, а из крови.

Врач-педиатр клиники «Мать и дитя» в Новокуйбышевске Анна Макова также отмечает, что количество молока прибывает по принципу спроса и предложения, а не из-за количества выпитой жидкости.

Миф 2: Часто молодым мамы могут услышать: «У тебя голубое молоко, ребенок им не наедается». Так ли это?

- Условно мы можем разделить молоко на переднее и заднее. Сцедить мы можем только переднее молоко, оно более водянистое, богато сахарами и обеспечивает ребенка жидкостью и быстрыми углеводами. Если его сцедить оно действительно будет голубоватого оттенка, но это совсем не значит, что молоко плохое, - предупреждает мам врач. – Заднее молоко более жирное, густое. Ребенок высасывает его ближе к концу кормления. Именно оно дает чувство насыщения.

Миф 3: Не всем природой дана возможность иметь много молока.

- Всего у 5% женщин истинная гипогалактия. Это когда молока действительно вырабатывается мало, - отмечает Анна Макова. - В остальных случаях это негативная установка или просто нежелание кормить. Любая женщина, которая хочет кормить грудью, может это сделать. Нужна только уверенность в этом и поддержка, в том числе и врача.

Миф 4: Молоко – это еда, ребенка нужно допаивать.

- При исключительно грудном вскармливании «допаивание» водой или «детскими» чаями не нужно, - утверждает врач-педиатр. - Вода будет занимать объем желудка, в мозг будет поступать сигнал о том что ребенок сыт, малыш не будет просить грудь. Как итог, грудь не будет вовремя и в нужном количестве опорожняться, что может привести к сокращению количества молока.

Миф 5: Ночью кормить ребенка не нужно, животик должен отдыхать!

- Кормление ночью обязательно, если речь идет о грудном вскармливании. А вот у детей «на смеси» должен быть перерыв. Ночью вырабатывается гормон пролактин, который отвечает за сохранение лактации и выработку молока, поэтому стимуляция груди ночью способствует еще более активной выработке этого гормона.

Миф 6: Необходимо кормить строго по времени, чтобы грудь наполнялась.

- Нет. На грудном вскармливании кормить ребенка необходимо по требованию, потому что молоко, кроме полезных веществ, содержит ферменты, оно переваривается в разы быстрее смеси. Поэтому через 1,5 час ребенок уже может быть голоден.

Миф 7: Обязательно нужно докармливать ребенка в роддоме, пока не пришло молоко, иначе малыш много потеряет в весе.

- После рождения у всех детей происходит физиологическая потеря массы тела, она может быть до 10%. Это нормально, - объясняет врач. - Эта убыль происходит за счет схождения отеков, отхождения меконий и испарения с поверхности кожи. При налаженном грудном вскармливании через 10 дней вес восстановиться, а к первому месяцу увеличится.

Врач-педиатр клиники «Мать и дитя» Макова Анна Валерьевна

Врач-педиатр клиники «Мать и дитя» Макова Анна Валерьевна принимает по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11.

Конкретно

Клинический Госпиталь ИДК

г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

Телефон: 8 (846) 379 06 09

Сайт: samara.mamadeti.ru

Инстаграм: @mcidk

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Партнерский материал.