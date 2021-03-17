В Самаре врач в реанимации встретила пациента, который заразил ее коронавирусом

Наталья Нуйкина стала одним из первых медиков в Самаре, которая заразилась COVID-19

Заведующая отделением пульмонологии №2 ГБ №4 Наталья Нуйкина о коронавирусе знает не понаслышке – она стала одним из первых медиков в Самаре, которая заразилась COVID-19, смогла успешно победить инфекцию и вернуться в строй, чтобы помогать другим.

«Была одышка, но решила, что пора худеть»

- Я прекрасно помню день, когда я заболела, - признается она. – В тот день в нашем отделении был выявлен первый пациент с коронавирусом. А я ездила на консультацию в горбольницу №6 – меня попросили посмотреть первых в Самаре больных с подтвержденным COVID-19, они лежали там. Я пришла домой, мне позвонили, сообщили, что в нашем отделении уже тоже выявили коронавирус, пришел положительный тест. Уже тогда я себя плохо чувствовала, одышка была, но я подумала, что нужно худеть. Был небольшой сухой кашель, но он меня тоже не испугал. Но уже на второй день стало тяжел дышать, и я обратилась в больницу им.Середавина. Мне сделали КТ и взяли тест на ковид, подтвердилась коронавирусная пневмония. Болезнь протекала тяжело, я попала в реанимацию. И там, в реанимации, было очень странно и удивительно услышать фамилию того пациента, которого я смотрела в ГБ №6 перед тем, как заболеть. Так мы снова встретились.

«Соскучилась по хроническим больным»

Наталья Нуйкина уверяет, что с приходом пандемии ее работа не слишком изменилась – не считая, конечно, необходимости облачаться в защитные костюмы.

- Зато после болезни очень изменилось мое отношение к пациентам, - говорит она. - Я сама перенесла ковид, прошла через это, и каждого пациента провожу через себя, понимаю, что он испытывает, как ему помочь. Коронавирус очень сблизил нас с пациентами. Тогда, в апреле, было особенно тяжело. Многие относились к ковидным пациентам как к прокаженным. И когда я в июне вышла на работу – я их всех прекрасно понимала. Говорила: сегодня тяжело, но будет тяжелее, когда вам станет легче, а домой будет по-прежнему нельзя. Беседовала, объясняла, поддерживала, и видела, что им становится легче. Было и остается немало тяжелых больных, многие проходят через реанимацию. Но главное, что остаются в живых. Для врача это вообще самый большой подарок, когда пациент говорит «спасибо» и уходит из больницы на своих ногах.

А еще Наталья Нуйкина признается, что уже соскучилась по своим хроническим больным.

- Из-за пандемии давно не видела своих постоянных больных с бронхиальной астмой, с обструктивной болезнью легких, которые у нас все время лечились. Соскучилась! – говорит врач.

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